Isabella Borromeo e Manuele Malenotti innamorati pazzi: la passeggiata è… al bacio!

Isabella Borromeo e Manuele Malenotti innamorati pazzi: la coppia a sorpresa di fine estate, come mostrano le foto esclusive del settimanale Oggi, dopo un pranzetto in centro, passeggia per Roma e si lascia andare a un bacio di passione. Tra l’ex moglie di Ugo Brachetti Peretti (nonché sorella di Beatrice e Lavinia) e l’imprenditore con un passato da playboy, l’amore vola, come mostrano le foto esclusive del



MATRIMONI DA COPERTINA – La passione tra Isabella Borromeo e Manuele Malenotti resiste alla prova del freddo. È sbocciata d’estate: li avevamo “pizzicati” assieme all’Argentario, a scambiarsi carezze e baci in un ristorantino. E ora rieccoli, sempre tra pranzi e baci, questa volta in centro a Roma. Ricapitolando, Isabella è una delle bionde figlie del conte Borromeo, tutte impegnate in matrimoni da copertina: Lavinia è sposata con John Elkann, Matilde con il principe Antonius von Fürstenberg, Beatrice con Pierre Casiraghi.

EX MOGLIE DEL PETROLIERE – Isabella, per 15 anni, è stata la moglie di Ugo Brachetti Peretti, petroliere, proprietario di Api: assieme hanno avuto tre figli. Ma adesso sembra sempre più legata all’imprenditore che, in passato, sedusse anche Naomi Campbell e fece da Cupido tra George Clooney ed Elisabetta Canalis.





