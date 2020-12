Disney tra Star Wars, Indiana Jones e Pinocchio

Online, sul sito della Walt Disney, la notte dell’Investor Day 2020 ha lanciato le novità del futuro dell’azienda nel segno dei grandi numeri. Intanto la Disney supera, ad oggi, i 137 milioni di abbonati con l’obiettivo di raggiungere 300-350 milioni entro il 2024.

Tra gli altri target, toccare gli oltre 100 titoli all’anno per Disney+ e ideare nuovi contenuti Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic. Previsto poi un canale nuovo di zecca, Star, che verrà lanciato in alcuni mercati internazionali, compresa Italia, a febbraio 2021.

Disney ha annunciato dieci serie Star Wars e dieci serie Marvel oltre a quindici live action Disney, Disney Animation e Pixar, nonché quindici film ‘live action’ Disney, Disney Animation e Pixar che vanno a completare il contenuto premium che uscirà nelle sale o sui canali lineari prima di essere disponibile sul servizio di streaming.

Nella lunga serata è stato annunciato poi il nuovo film di ‘Star Wars’. Sarà intitolato Rouge Squadron, uscirà alla fine del 2023 e sarà firmato dalla regista Patty Jenkins (‘Wonder Woman’), la prima donna a dirigere un lungometraggio di questo franchise. Questo nuovo capitolo si svolgerà nel “futuro della galassia” e seguirà “una nuova generazione di piloti spaziali, che guadagneranno i loro distintivi a rischio della vita”, ha rivelato Kathleen Kennedy, presidente di Lucasfilm.

Da segnalare poi anche il nuovo capitolo di Indiana Jones diretto da James Mangold, un lungometraggio Star Wars scritto e diretto da Taika Waititi e Children of Blood & Bone, basato sul romanzo bestseller del New York Times di Tomi Adeyemi.

Ancora progetti Disney+ sono: Cip & Ciop Agenti Speciali, un mix tra film d’animazione e live action con John Mulaney e Andy Samberg; Pinocchio, diretto da Robert Zemeckis e interpretato da Tom Hanks; Peter Pan & Wendy con Jude Law nel ruolo di Capitan Uncino e Yara Shahidi in quello di Campanellino; e Disenchanted, con Amy Adams che torna nel ruolo di Giselle.

