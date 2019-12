Rete 4, stasera nuovo appuntamento con “Dritto e rovescio”

Stasera in prima serata, nel nuovo appuntamento con “Dritto e rovescio”, Paolo Del Debbio intervista il leader di “Italia Viva” Matteo Renzi sui temi di più stretta attualità politica: la manovra economica, la riforma sulla prescrizione e il futuro del Governo giallorosso, sempre più incerto nel suo cammino verso il nuovo anno. Inoltre, l’ex premier commenterà alcune delle vicende che lo hanno visto recentemente protagonista di inchieste come Fondazione Open con villa Renzi.

Al centro del dibattito anche l’economia, con il viceministro dello sviluppo economico e deputato M5s, Stefano Buffagni si commenterà l’arrivo di nuove accise su benzina e gasolio e della tassa sulla fortuna. Con il presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini (Pd), Mario Giordano e Laura Ravetto, deputata di Forza Italia, nel corso del dibattito si cercherà di rispondere alla domanda: c’è il rischio, per gli italiani, di un Natale ancora più povero?

Infine, si approfondirà anche il tema della legittima difesa dopo i recenti fatti cronaca: a Bazzano, in provincia di Bologna, il custode di Villa Gessa, Stefano Natalini, è stato indagato per omicidio preterintenzionale per aver sparato e ucciso un ragazzo di circa 20 anni, che insieme ad altri 4 tentava di entrare nell’abitazione. A Noventa Padovana, invece, è stata istituita una taglia su un ladro seriale, che da 15 giorni tormentava i cittadini del paese in provincia di Padova.

Tra gli altri ospiti della serata: i deputati Giovanni Donzelli (FdI), Gianfranco Librandi (Italia Viva) e Alessandro Morelli (Lega). E poi Alba Parietti, Antonio Caprarica, Jacopo Fo, Giuseppe Cruciani e Vauro Senesi.