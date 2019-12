L’ex Miss Italia Edelfa Chiara Masciotta mostra le cicatrici sul viso dopo l’incidente postando una foto sul social

Edelfa Chiara Masciotta, ex Miss Italia, mostra le cicatrici sul viso dopo l’incidente di cui è stata vittima lo scorso 19 novembre. La 35enne non si nasconde: i segni, seppur molto evidenti, nulla tolgono alla bellezza del suo volto.

Edelfa Chiara Masciotta, moglie del calciatore fantasista della Salernitana Alessandro Rosina, è stata investita da un auto a Torino, in pieno centro.

Purtroppo capita sempre più spesso che l’attraversamento della strada dei pedoni, nonostante avvenga il più delle volte sulle strisce, non venga rispettato da chi è al volante. Qui in Italia questo malcostume, che fa ogni anno più vittime, sta diventando un vero flagello. L’ex Miss Italia 2005ha rischiato grosso, ha riportato ferite e traumi. E’ stato necessario un intervento chirurgico al setto nasale per lei.

Edelfa Chiara Masciotta dopo essere stata investita è stata portata al CTO di Chivasso, ricoverata presso il reparto di otorinolaringoiatria, è stata dimessa il giorno dopo, ma i danni riportati al setto nasale hanno richiesto comunque un’operazione.

“Sono stata investita in corso Matteotti e il mio naso era messo davvero male. Dopo l’intervento ne avrò ancora per una settimana poi passerà anche il gonfiore. Per fortuna che siamo venuti qui…”, ha raccontato a La Repubblica.

Ora l’ex Miss Italia mostra le cicatrici sul viso dopo l’operazione. Sono centinaia i followers che le domandano come vada il recupero e che le fanno gli auguri di pronta guarigione. operazione , anche lei eletta Miss Italia nel 1999, le scrive: “Bellissima comunque… dai che andrà sempre meglio!”.

