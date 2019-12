“I due Papi” Hopkins e Pryce tormentati dagli scandali in Vaticano

Ratzinger e Bergoglio: il primo vuole dimettersi da papa, il secondo da cardinale. Ma il primo vede nel secondo il suo ideale successore e tra i due avviene un incontro speciale. «I due Papi» è il film del regista Fernando Meirelles, ora in sala e su Netflix dal 20 dicembre. Protagonisti Anthony Hopkins (Benedetto XVI) e Jonathan Pryce (Papa Francesco). «Quando Bergoglio è salito al soglio pontificio — racconta Pryce — alcuni giornali pubblicarono la sua foto accanto alla mia, sottolineando la nostra somiglianza. Mio figlio mi ha detto: “Papà, per caso sei tu il Papa?”. Io sono protestante, ma mi sono sentito molto vicino a Francesco, perché ha sempre affrontato problemi che riguardano le nostre coscienze. Vedo in lui un leader politico». In una scena, Ratzinger accenna al futuro papa Francesco anche il grave problema della pedofilia, accennando allo scandalo sessuale dei Legionari di Cristo e facendo il nome del fondatore Marcial Maciel Degollado. «Avremmo voluto approfondire il tema — spiega il regista — ma sarebbe diventato tutto un altro film».

Emilia Costantini, Corriere.it