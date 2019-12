Cristina Marino, incinta di Luca Argentero, rivela: ‘Volevamo aspettare prima di annunciare la gravidanza, ma lo abbiamo fatto per anticipare certi giornaletti’

La 28enne spiega un retroscena del post pubblicato l’altra sera. Lei e l’attore avrebbero voluto tenere ancora un po’ la notizia riservata.

Cristina Marino è al settimo cielo. E’ incinta di Luca Argentero e non potrebbe essere più felici. Però c’è un però. Sebbene la coppia abbia annunciato con un post su Instagram di essere in attesa del primo figlio, in realtà l’attore e la 28enne avrebbero preferito aspettare ancora prima di far sapere a tutti la lieta novella. Eppure qualcosa li ha “costretti” a cambiare i piani. Lo ha spiegato la stessa Cristina in alcune Instagram Stories.

Parlando in una serie di video registrato in treno, la bionda ha prima di tutto voluto ringraziare tutti quelli che le hanno fatto le congratulazioni dopo l’annuncio: “Grazie mille siete in tantissimi, ovviamente è impossibile rispondere a tutti”. “Noi siamo al settimo cielo, siamo felici di aver condiviso con voi questo momento di grande gioia, anche se confesso che avremmo preferito essendo un momento così intimo e delicato aspettare ancora un po’ e tenerlo per noi il più possibile”, ha poi aggiunto.

Quindi la confessione sul motivo che li ha portati a pubblicare la foto con il pancino in vista l’altra sera. La coppia aveva saputo che su alcuni settimanali stava per uscire la notizia della cicogna, forse corredata da foto paparazzate, e ha voluto battere i giornali, o giornaletti, come li ha definiti la Marino, sul tempo. “Abbiamo deciso di anticipare certi giornaletti che non sempre dicono le cose giuste e soprattutto abbiamo preferito dirvelo noi con amore”, ha continuato.

Infine Cristina, che è una patita del fitness e ha molti follower che la seguono per avere consigli su come mantenersi in forma, ha concluso: “Volevo aggiungere una cosa per le mie ragazze, non vi preoccupate perché presto arriverò con un programma per le future mamme”.

