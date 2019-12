Ambra Angiolini presa di mira durante una diretta social: “Sei noiosa”

Ambra Angiolini è un personaggio molto seguito sui social network, capace di dividere il web tra sostenitori e odiatori. L’attrice, infatti, è spesso al centro di critiche social per i suoi post o per le sue dichiarazioni. L’ultima polemica in ordine di tempo si è innescata in seguito a una sua diretta Instagram, dove i toni si sono presto surriscaldati.

Ambra Angiolini è tornata a essere attiva sui social network da pochi mesi. Dopo l’addio del compagno, Massimiliano Allegri, alla panchina della Juventus, l’attrice aveva deciso di allontanarsi dal web per un po’ di tempo. A fine agosto, a sorpresa, è tornata a condividere con fan e follower la sua quotidianità. I nuovi progetti (tra i quali sembra esserci anche un disco), le interviste e la vita di tutti i giorni sono così tornate a riempire il suo account Instagram. Nelle scorse ore Ambra Angiolini ha voluto entrare in contatto con i suoi ammiratori, tenendo una diretta Ig per poter comunicare con i suoi 600mila follower.

L’occasione giusta per parlare del suo attuale impegno a teatro con l’opera “Il Nodo”, scritto da Johanna Adames per la regia di Serena Sinigaglia e che la vede protagonista insieme a Ludovica Modugno. Ambra Angiolini ha iniziato a parlare in diretta con i suoi fan su Instagram, riprendendosi con lo smartphone direttamente dai camerini. L’attrice si è soffermata a lungo sul piacere di tornare a lavorare in teatro, molto diverso dal cinema e che lei, ha ammesso, preferisce. La lunga chiacchierata è stata interrotta da vari commenti che, di tanto in tanto, Ambra ha letto.

A qualcuno però, la tematica trattata, non deve essere piaciuta molto a giudicare dal commento a cui Ambra Angiolini ha voluto rispondere in modo piccato: “Sono noiosa? Mah… non mi sembra carino dire questo”. La critica non si sarebbe fermata, però, a quel commento poco delicato. La successiva risposta dell’attrice lascia intuire che qualcuno l’abbia insultata con qualche parola di troppo, facendola rispondere nuovamente con toni diretti e decisi: “Dire le cose con calma è un lusso di pochi”.

Novella Toloni, ilgiornale.it