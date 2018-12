Stasera torna, su Rai3, “Chi l’ha visto?”

Non c’è ancora un finale nella storia di Giada, 27 anni, aggredita e uccisa nel sonno nella sua casa. Una storia ferrarese, brutale e piena di colpi di scena. A 14 anni dal delitto, giustizia non è ancora fatta per la vittima e per la sua famiglia. Se ne parla nella puntata di Chi l’ha visto?, in onda mercoledì 12 dicembre alle 21:15 si Rai3. Per inviare contributi: facebook: www.facebook.com/chilhavisto/ twitter @chilhavistorai3. sito: www.chilhavisto.rai.it – email 8262@rai.it – WhatsApp 345 313 1987