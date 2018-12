Lele Mora a Edenlandia, missione in cerca di nuovi volti per la tv

Lele Mora sbarca a Napoli, alla ricerca di nuovi volti televisivi: il casting è in programa all’Edenlandia sabato 15 dicembre, dalle 10 alle 16 per presentatori, imitatori, influencer, youtuber, aspiranti modelli e modelle. Da sempre talent scout per Mediaset e Rai, Mora sarà a Napoli per cercare volti nuovi per la tv. In giuria ci saranno il presidente di Edenlandia, Gianluca Vorzillo, il presentatore, autore e opinionista Gaetano Gaudiero (dal 2009 in scuderia di Mora), l’autore Rai Marco Pantaleo (“Stasera tutto è possibile”, “Step”, “Ballando con le stelle”), il comico di Made in Sud Tony Figo. In palio ci sarà anche un contratto annuale con On Top Tv, la nuova web tv ideata e diretta da Gaetano Gaudiero, canale interattivo rivolto ai più giovani tra musica e programmi di intrattenimento (su ontoptv.it oppure scaricando l’applicazione gratuita da Play Store e App Store).

Giuliana Covella, Ilmattino.it