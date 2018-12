“Isola dei famosi”, ci sarà un ritorno clamoroso

Giusto il tempo per la pausa natalizia. O poco più. Chiuso lunedì scorso il Grande Fratello Vip, il prossimo 24 gennaio scatterà sempre su Canale 5 L’Isola dei Famosi. E se il casting dei “naufraghi” è tuttora in corso con indiscrezioni varie, pare che la produzione abbia definito chi sarà l’inviato sull’Isola. Convinto Alvin a trasformarsi in concorrente del reality, stando alle “Chicche di gossip” del settimanale “Chi” gli autori de L’Isola avrebbero ingaggiato una vecchissima e amatissina conoscenza dei telespettatori italiani: l’ex Sandokan Kabir Bedi, che era già stato tra i “naufraghi” ai tempi in cui a condurre il reality era Simona Ventura.

