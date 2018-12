Ascolti tv, “L’amica geniale” vince sempre

L’amica geniale conferma anche nella terza puntata lo straordinario successo in prima serata su Rai1 superando i 6,6 milioni di telespettatori (6 milioni e 699 mila) ed arrivando a uno share di 28.7. In particolare il primo episodio di ieri fa registrare 6 milioni 951 mila spettatori con il 26.6 ed il successivo 6 milioni 440 mila con il 31.4. Gli spettatori unici raggiunti complessivamente sono stati 12 milioni 300 mila, oltre il 21% del Paese, con un picco di ascolti del 36.3. In prima serata su Rai2 “Il ristorante degli chef” ha totalizzato 349 mila spettatori e il 2.9 di share, mentre su Rai3 la puntata di “#Cartabianca” ha raggiunto 931 mila e il 4.1. Nel preserale di Rai1 “L’Eredità” vince gli ascolti di fascia con 4 milioni 716 mila spettatori e il 23.8 di share, così come vince la fascia dell’access prime time “I soliti ignoti – Il ritorno” ottenendo 5 milioni 96 mila spettatori e uno share di 19.3. Nel pomeriggio di Rai1 “Vieni da me” registra 1 milione 585 mila spettatori e uno share di 11.7, a seguire “Il paradiso delle signore” 1 milione 370 mila e 12.2 e la seconda parte della “Vita in Diretta” 1 milione 785 mila spettatori e il 13.9 di share.

Il Gruppo Rai si aggiudica la prima serata con il 39.1 di share e 10 milioni 247 mila spettatori, la seconda serata con 4 milioni 777 mila spettatori e il 38.2 di share e l’intera giornata con 3 milioni 901 mila spettatori e il 37.6 di share.