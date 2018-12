Ambra e Allegri pizzicati a Milano: baci e tenerezze mentre scelgono gli anelli

Ambra e Allegri sono stati intercettati per le vie di Milano intenti, forse, a scegliere le fedi per il matrimonio che si dovrebbe celebrare a giugno in Toscana

Massimiliano Allegri è considerato da tutti uno dei migliori tecnici al mondo.

L’ex di Milan e Cagliari, infatti, sta facendo cose egregie alla Juventus in questi anni dove ha vinto quattro scudetti di fila, e si appresta a vincere il quinto, ed ha raggiunto due finali di Champions League, nel 2015 e nel 2017, pur perdendole entrambe contro Barcellona e Real Madrid. I bianconeri si sono rinforzati ulteriormente in estate con l’ingaggio di Cristiano Ronaldo e quest’anno puntano forte alla conquista della Coppa dalle grandi orecchie che manca da 23 anni in casa Juventus. Allegri è l’emblema della sicurezza e della tranquillità non solo mentre allena ma anche nella vita privata dato che ha trovato la stabilità nella sua vita privata grazie ad Ambra Angiolini.

I due sono infatti fidanzati da circa due anni ma sono usciti allo scoperto solo da più di un anno e a giugno dell’anno prossimo convoleranno a nozze. Ambra e Max sono stati pizzicati dal settimanale Diva e Donna per le vie di Milano, mano nella mano, intenti a scegliere gli anelli in vista del fatidico giorno. Le nozze sono programmate per giugno anche se non si ha ancora una data certa con Allegri che si augura di sposarsi con la conquista della Champions League già in tasca, con la finale che si giocherà il primo giugno al Wanda Metropolitano di Madrid. Secondo le indiscrezioni la coppia dovrebbe sposarsi in Toscana in una location intima e romantica con a seguito i quattro figli, due per parte, Jolanda e Leonardo per Ambra, Valentina e Giorgio per Max.

Marco Gentile, il Giornale