Vacanze siciliane per Mick Jagger tra le bellezze antiche e cestini di agrumi

Il front man dei Rolling Stones si rilassa vicino a Siracusa dove ha anche acquistato una casa

Vacanze siciliane per Mick Jagger. Il frontman dei Rolling Stones ha pubblicato sulla sua pagina Instagram e Facebook alcune foto nel parco archeologico di Siracusa. “Relax in Italia dopo del tempo a scrivere canzoni”, scrive Jagger.

La band sta ultimando le canzoni del nuovo album, il primo senza il batterista Charlie Watts, morto l’anno scorso. Non è la prima volta che Jagger sceglie l’Italia e la Sicilia per le sue vacanze: già fra il 2020 e il 2021 aveva trascorso un periodo di vacanza nelle campagne del Val di Noto, decidendo anche di acquistare casa a Portopalo di Capo Passero, borgo in provincia di Siracusa.