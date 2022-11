MTV EMA 2022, l’appuntamento è domenica 13 dalle ore 20: ospiti, nomination e dove vederli

In Italia l’evento live andrà in onda domenica 13 novembre a partire dalle 20 con il Pre Show e dalle 21 con il Live Show su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) e VH1 (canale 167 DTT, 22 Tivùsat e Sky canale 715) con il commento in italiano di Carolina Di Domenico e Jody Cecchetto, su MTV Music (canale Sky 132 e 704). Lo show sarà in simulcast su Comedy Central (canale 129 Sky e in streaming su NOW) a partire dalle ore 21

Rita Ora, pluripremiata stella della musica mondiale, e lo scrittore, regista, attore e vincitore dell’Academy Award® e del GRAMMY Award, Taika Waititi condurranno gli “MTV EMAs” 2022, in diretta da Düsseldorf, Germania, domenica 13 novembre.

In Italia tutti i brand a target adulti di Paramount Italia daranno ampia copertura agli MTV EMAs 2022. In Italia l’evento live andrà in onda domenica 13 novembre a partire dalle 20.00 con il Pre Show e dalle 21.00 con il Live Show su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) e VH1 (canale 167 DTT, 22 Tivùsat e Sky canale 715) con il commento in italiano di Carolina Di Domenico e Jody Cecchetto, su MTV Music (canale Sky 132 e 704). Lo show sarà in simulcast su Comedy Central (canale 129 Sky e in streaming su NOW) a partire dalle ore 21.00. Lo speciale dell’evento sarà disponibile On Demand da lunedì 14 novembre anche su Paramount+, il nuovo servizio di streaming di Paramount. Su Pluto TV, a partire da oggi fino a domenica 13 novembre VH1+ si trasformerà in un canale interamente dedicato agli EMA’s con i momenti più belli degli awards targati MTV degli ultimi anni in attesa del live in lingua originale nella serata di domenica 13.

Gli EMAs non sono un semplice show, ma un fenomeno culturale dedicato a tutti gli amanti della musica, un’esperienza da non perdere e da vivere al massimo. A salire sul palco in questa edizione del 2022: Harry Styles, in testa al gruppo di artisti con sette nomination, tra cui “Best Artist” “Best Song” e “Best Video”, seguito da Taylor Swift con sei nomination tra cui “Best Artist,” “Best Pop,” e “Best Longform Video”, Nicki Minaj e ROSALÍA entrambe con cinque nomination tra cui “Best Song” e “Best Artist.” Ava Max artista da miliardi di streaming e Bebe Rexha, insieme a David Guetta, sono stati nominati per “Best Collaboration”. E ancora,i Gorillaz, band pluripremiata ai Grammy e agli EMAs e protagonisti del concerto “MTV World Stage Düsseldorf”, che si terrà sabato 12 novembre presso l’iconica Tonhalle Concert Hall. La band, inoltre, è anche candidata agli EMA 2022 come “Best Alternative”. Sul palco degli EMAs anche i Muse, Stormzy con una nomination per il “Best Longform Video” e i OneRepublic.

Si contendono il titolo per la categoria Best Italian Act Ariete, Blanco, Elodie, i Pinguini Tattici Nucleari e i Måneskin, candidati anche nella categoria Best Rock.

Questa edizione vede nominati per la prima volta 17 nuovi artisti, tra cui Chencho Corleone e Stephen, Dove Cameron, Doechii, Baby Keem, Kim Petras, Mae Muller, Saucy Santana, Shensee, Summer Walker e Wet Leg. Anno del debutto agli EMAs, invece, per Lewis Capaldi, vincitore del premio “Miglior artista esordiente” nel 2020, GAYLE, nominata agli EMA 2022 per “Best New” e “Best Push e i Kalush Orchestra la band ucraina vincitrice dell’Eurovision Song Contest 2022. Prima volta sul palco più importante d’Europa anche per SPINALL, noto per la sua grande collezione di singoli di successo e per la sua ineguagliabile abilità alla consolle, e Äyanna giovane cantautrice britannica e Nasty C, pluripremiato rapper sudafricano. Sul palco degli MTV EMAs 2022 saliranno tante stelle della musica ma non solo: a calcare il palco del PSD Bank Dome tante personalità d’eccezione, tra cui l’attore, cantante e superstar David Hasselhoff, la modella e influencer di origine tedesca Leonie Hanne e la cantautrice canadese Lauren Spencer Smith insieme al cantautore nominato ai GRAMMY Julian Lennon, la modella e attivista di fama mondiale Leomie Anderson e il cantautore britannico e star di TikTok Sam Ryder che durante la serata consegneranno i premi insieme a Rita Ora e Taika Waititi.

Durante la serata, MTV in partnership con Choose Love, consegnerà anche il premio “MTV EMA Generation Change Award” 2022 a Lina Deshvar, Anna Kutova e Anfisa Yakovina, tre donne ucraine che hanno dato un tetto ai rifugiati, evacuato e assistito famiglie con bambini, adolescenti e giovani con disabilità, hanno dato supporto terapico e di gruppo per le donne e le famiglie separate dai loro cari, e altro ancora. Le vincitrici saranno premiate durante il Red Carpet degli MTV EMA, trasmesso in diretta su MTV a livello globale e in streaming su MTVEMA.com domenica 13 novembre.

MTV Entertainment Group, divisione di Paramount, ha selezionato i vincitori degli “MTV EMA Generation Change” in collaborazione con Choose Love, una delle principali organizzazioni umanitarie senza scopo di lucro che fornisce aiuto e sostegno ai rifugiati in tutto il mondo. Questa partnership porterà avanti l’impegno di MTV e Paramount nell’utilizzare l’iniziativa Content for Change per promuovere la diversità, l’equità e l’inclusione in tutto il mondo.

“Noi di Choose Love siamo molto grati di collaborare con MTV e di avere l’opportunità di onorare il lavoro fenomenale di tre donne brillanti che si sono dedicate al sostegno delle persone la cui vita è stata devastata dall’invasione dell’Ucraina”. Josie Naughton, cofondatrice e CEO di Choose Love. “Oltre 7 milioni di rifugiati sono fuggiti dall’Ucraina da quando il Paese è stato invaso all’inizio di quest’anno, e altri milioni sono sfollati all’interno del Paese, in cerca di riparo e sicurezza dall’ingiusto conflitto di cui ogni giorno sono vittime”, ha dichiarato Kelly Bradshaw, SVP, MTV Entertainment Brands International, Paramount. “Grazie alla partnership di MTV con Choose Love, utilizzeremo la nostra piattaforma per amplificare il lavoro importantissimo che stanno svolgendo sul campo per contribuire a risolvere la crisi globale dei rifugiati e portare aiuti umanitari a chi si trova in Ucraina”.