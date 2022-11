Le avventure di Topolino fra i Sassi di Matera

“Topolino e il segreto dei Sassi” in edicola: un’edizione speciale del noto fumetto che vede per la prima volta il topo più famoso del pianeta girare tra i parchi della Basilicata. Un progetto di promozione turistica, annunciato al Lucca Comics&games

Il territorio della Basilicata, con i suoi cinque parchi, è il contesto in cui si svolgono cinque storie del topo più famoso al mondo, nato dalla penna di Walt Disney.

Il progetto è stato stato presentato durante il Lucca Comics and Games dal direttore generale di Apt Basilicata, Antonio Nicoletti; da Giuseppe Palumbo, responsabile dell’area Comics del programma Basilicata Comics and Games di Apt; da Francesca Pavone, editor Panini/Disney e da Gianpaolo Soldati, disegnatore della prima storia “Topolino e il segreto dei Sassi” che è uscita il 9 novembre in tutte le edicole italiane, con una copertina che richiama direttamente gli antichi rioni di tufo.

Questa prima avventura è andata letteralmente a ruba e le altre quattro saranno annunciate strada facendo. Un esordio di successo e un ritorno d’immagine immenso per la Basilicata, se si considera che si parla del settimanale a fumetti più venduto in Italia, icona della cultura internazionale, con quasi un milione e trecentomila lettori a settimana e un pubblico di tutte le età.

Le prossime storie che avranno come sfondo la Basilicata accompagneranno le avventure di Topolino fino a marzo 2023. Dopo Matera e la sua Murgia, il roditore dalle scarpe gialle si troverà a vivere in altri quattro parchi lucani: il parco regionale di Gallipoli Cognato e Dolomiti lucane, il parco regionale del Vulture, quello del Pollino e il parco nazionale dell’Appennino lucano Val d’Agri Lagonegrese.

In questa prima storia Topolino è accompagnato da Rock Sassi, un personaggio che attraversando Matera, il parco della Murgia con le sue rocce carsiche, e il Parco del Pollino, mostra ai lettori e al suo compagno le bellezze e i segreti della Basilicata. Striscia dopo striscia, il mistero della trama si infittisce e i giovani fan del fumetto, oltre ad appassionarsi alla storia, hanno la possibilità di conoscere il territorio.

Matera, ambita meta turistica e Capitale della Cultura Europea 2019, ha sempre affascinato il mondo del Cinema e della fiction, vantando numerosi “ciak” tra i suoi Sassi. Ora, anche strisce di fumetti.