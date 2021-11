Freddie Mercury, un nuovo documentario svela come affrontò la morte

Le ultime parole e gli ultimi giorni della leggenda dei Queen, Freddie Mercury, saranno rivelati nel nuovo documentario della BBC, “Freddie Mercury: The Final Act”, che andrà in onda a fine novembre. Secondo quanto riportato da Irish Mirror, tra le novità del filmato che attendono i telespettatori c’è la testimonianza di Anita Dobson, moglie di Brian May e amica intima di Freddie, che ricorda come il frontman della band si stesse preparando a morire già sei mesi prima della sua tragica fine, per complicazioni dovute all’Aids, e alcune sue tragiche parole: “Freddie mi disse: ‘Quando non potrò più cantare, cara, sarà quello il momento in cui morirò'”.

Nel documentario la donna descrive la star come “molto magro e scarno” prima della sua morte avvenuta nel novembre 1991 nella sua casa di West London. Inoltre l’assistente personale di Freddie, Peter Freestone, rivela di come si sia preso cura di Mercury nelle due settimane prima della morte, con il leader dei Queen che “rifiutava i farmaci salvavita”. Lo stesso rivela anche gli ultimi momenti: “Joe Fanelli mi ha chiamato intorno alle 5 del mattino. Praticamente Freddie era appena entrato in coma. Abbiamo fatto di tutto per accudirlo. Lui continuava a muoversi leggermente. Noi gli abbiamo cambiato la maglietta e, poi, abbiamo assistito alla sua dipartita”.

Intanto durante l’estate Brian May aveva confermato la lavorazione di un secondo capitolo di “Bohemian Rhapsody”: “Ci stiamo lavorando, stiamo cercando alcune idee”, ammettendo che nessuno si sarebbe aspettato che il primo film potesse avere un tale successo.

Tgcom24