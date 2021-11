Articolo 31, per i 25 anni torna album Così com’è

“Così com’è”, album storico degli Articolo 31, festeggia 25 anni e venerdì 12 novembre esce con Sony Music (Legacy Recordings/Bmg Rights Management) con un cd bonus di 1 tracce e un booklet con le testimonianze dei due protagonisti della scena urban italiana, J-Ax e Dj Jad.

Progetto curato dal discografico Paolo Maiorino. L’album, disponibile in doppio Cd, in LP+Cd e in digitale, è su tutte le piattaforme digitali e nei negozi di dischi. Considerato un cult old school della scena rap italiana, Ha scalato la classifica degli album più venduti in assoluto nel 1996. Sdoganato dal successo di Maria Maria presente in “Messa Di Vespiri” (1995), il duo rapper milanese pubblica nel maggio del ’96 “Così Com’è”. Il primo singolo estratto era Tranqi Funky. Scelta perfetta, fu un bel colpo. J-Ax e Dj Jad erano la voce della Milano del Muretto.

“Venivamo da due album realizzati a basso budget, Strade Di Città e Messa Di Vespiri e quel nuovo lavoro fu il nostro definitivo salto di qualità, anche a livello di registrazione. – commenta J-Ax. – Passammo da incidere su nastro e da un banco mixer anni 80 ad una totale ristrutturazione dello studio in Best Sound. Così Com’è resta il mio album preferito degli Articolo 31. Tutto ciò che avvenne dopo risentì delle 600mila copie di quel disco ed il successo ci trovò impreparati. Ma risultò essere il quinto disco più venduto di quell’anno (1996), ma nonostante questo continuammo ad andare avanti senza realmente strutturarci. Avremmo dovuto sicuramente tutelarci di più e cavalcare anche meglio l’onda di quel successo straordinario. Gli Articolo 31 sono stati la Generazione X del rap. Prima di noi c’erano stati altri, senza i quali noi non avremmo fatto i dischi. Speaker Demo, Dj Graff. Il Comitato, i veri pionieri furono loro. Il ruolo che abbiamo interpretato noi è stato quello di portare il rap in un ambito mainstream. Fu l’intuizione geniale. che probabilmente cambiò le sorti del rap italiano. Abbiamo utilizzato la stessa equazione, ma cambiando i termini”. “Così Com’è – aggiunge Dj Jad, partner di Ax – rappresentò per gli Articolo 31 la conferma dopo il successo di “Maria Maria” e la definitiva consacrazione”.

ANSA