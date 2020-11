Toscana, nel presepe la Madonna con volto di Chiara Ferragni

Fa discutere a Pontedera il presepe pop esposto sulla balconata del Municipio in cui la Madonna è raffigurata con il volto della nota influencer Chiara Ferragni. Fra i cittadini c’è chi grida allo scandalo e per il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Matteo Bagnoli, si tratta di una scelta “intollerabile” e commenta: “Basta scherzare con la fede! Questa non è arte, è blasfemia”. Sull’argomento, l’arcivescovo Giovanni Paolo Benotto, raggiunto dall’Agi, si riserva di commentare dopo aver preso visione delle immagini. Fonti interne alla Curia confermano di essere state informate oggi pomeriggio della presenza della installazione con il volto della Madonna rappresentato dalla influencer e che la notizia ha destato sorpresa. L’artista che ha realizzato l’installazione, Jacopo Pischedda, ha dichiarato di aver voluto raffigurare la Madonna con i lineamenti di Chiara Ferragni come “messaggio di positività, avendo lei molta visibilità ed essendo stata anche contattata dal premier Conte per sensibilizzare i giovani all’uso della mascherina”. “È una donna intelligente che usa la sua popolarità per mandare messaggi positivi”, ha detto l’artista. L’opera fa parte di un progetto complessivo di allestimenti e installazioni natalizie realizzato per il Comune dalla Fondazione per la Cultura Pontedera con il patrocinio della Regione Toscana. “L’arte esiste solamente se il committente non esercita la superbia arrogante di voler limitare l’artista”, dichiara ad Agi il sindaco di Pontedera Matteo Franconi.

La polemica infuria. “Lo scorso anno – spiega Matteo Bagnoli consigliere di Fratelli d’Italia – fummo proprio noi a chiedere all’amministrazione comunale di celebrare le festività Natalizie con istallazioni che richiamassero le nostre radici e tradizioni cristiane. Quest’anno il sindaco e la giunta hanno avuto la pessima idea di sostituire il volto della Vergine Maria con il volto di Chiara Ferragni”. “Considerando il luogo istituzionale dove si trova l’installazione – prosegue – credo sia un gesto veramente grave e offensivo nei confronti di tutti i cittadini fedeli, praticanti e non solo. Basta fare scherno della religione cristiana”. E ricorda: “Per “scherzetti” del genere fatti su altre fedi persone hanno perso la vita”, il riferimento è agli attentati contro Charlie Ebdo per alcune vignette satiriche su Maometto. Chiara Ferragni con il volto di Maria era già stata raffigurata nei panni della Madonna del dipinto di Francesco Vezzoli, a maggio, per un servizio di Vanity Fair attirando numerose polemiche.