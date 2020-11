«Nero a metà» ha 40 anni: il ritorno con cinque inediti live

Il 1980 è l’anno della svolta per la carriera di Pino Daniele, dell’uscita di «Nero a metà», disco storico che dopo i primi due lp che l’hanno presentato al grande pubblico, raggiunge la maturità artistica e trova un’alchimia newpolitana fondendo rock, blues, melodia verace e canzone d’autore, riassunta in dodici perle, tra cui spiccano brani ormai diventati dei classici come «I say i’ sto ccà», «Musica musica», «Voglio di più» e «Quanno chiove», registrati nell’arco di quattro mesi allo Stone Castle Studios di Carimate e nei Trafalgar Studios di Roma con la complicità di Gigi de Rienzo (basso), Agostino Marangolo (batteria), Ernesto Vitolo (tastiere) e James Senese (sax tenore). «Nero a metà», 300.000 copie vendute all’uscita, diciassettesima posizione nella classifica dei migliori album italiani di tutti i tempi secondo «Rolling Stone», torna nei negozi, quarant’anni dopo, dal 27 novembre in due nuove edizioni limitate e numerate ideate da Universal Music Italia con la collaborazione artistica della Pino Daniele Trust onlus, gestito dal figlio del bluesman, Alex Daniele: l’album originale viene accompagnato da «Nero a metà live – Bootleg 1980», un bonus disc contenente 5 brani registrati in presa diretta il 30 aprile 1980 al teatro Massimo di Pescara e che vengono pubblicati per la prima volta senza sovraincisioni e correzioni per mantenere inalterata l’atmosfera, la magia e l’energia di un concerto di Pino Daniele: «Quanno chiove», «I say I’sto cca», «Napule è», «Alleria», «A me piace o blues».

