Mediaset, aumentano gli ascolti

Mediaset ha registrato un utile netto di 29,4 milioni nel primo trimestre dell’anno e di 10,5 milioni nei primi nove mesi, nonostante l’emergenza Covid. Il risultato dei primi tre mesi è un dato in controtendenza rispetto all’abituale stagionalità e “superiore alle aspettative”. I ricavi netti del gruppo nei primi 9 mesi ammontano a 1,722 miliardi contro i 2,030 miliardi dello stesso periodo del 2019. Sulla base delle stime per il quarto trimestre Mediaset prevede di registrare per l’intero 2020 un risultato operativo e netto consolidato positivo.

In Italia, Mediaset ha ottenuto il 34,2% di share nelle 24 ore e il 36,1% in Prime Time (+1,5%) sul target commerciale, “con una crescita d’ascolto superiore a quella di tutte le altre aziende concorrenti. Da segnalare in particolare il primo posto di Canale 5 e il terzo posto di Italia 1 in tutte le fasce orarie sul target 15-64 anni”.