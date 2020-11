Emanuele Filiberto di Savoia apre il suo primo ristorante a Los Angeles… nel nome della pizza

Il principe ha preso con decisione la strada del food. E ha scelto per il suo locale un nome che è tutto un programma. Anche se sarebbe servita qualche mascherina in più…

Emanuele Filiberto di Savoia ha decisamente voltato pagina. Sembra anche aver definitivamente accantonato le sirene della politica italiana, per dedicarsi anima e corpo alla sua nuova passione imprenditoriale. E se fino a ieri girava con il suo carretto a vendere street food, ora a Los Angeles ha perfino aperto il suo primo ristorante. Con un party… che è un assembramento unico.

NOME EVOCATIVO – Emanuele Filiberto di Savoia si attornia di bellezze e vip vari all’inaugurazione del suo ristorante a Westwood, il quartiere dei famosi (insieme a Beverly Hills) di Los Angeles. E se la cucina promette di essere tipicamente italiana, pizza Margherita (di Savoia) compresa, naturalmente, il nome che il principe ha scelto per il suo locale non poteva che essere evocativo delle sue origini, sia ereditarie, sia geografiche…

TRA TANTI VIP E NESSUNA MASCHERINA – Emanuele FIliberto di Savoia ha infati deciso di chiamare il suo locale Prince of Venice Restaurant. Così da richiamare il suo lignaggio, ma anche Venezia, cioè la città più famosa insieme a Roma, al di là dell’Oceano Atlantico. Ben fatto, Emanuele… se non che sarebbe stato meglio avere qualche mascherina in più e anche qualche metro di distanza in più dagli invitati. O no?





Oggi.it