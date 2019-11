Gianna Nannini: “Ho un sangue bianco-nero”

Parte da Nashville ‘La differenza’ di Gianna Nannini, il suo album di inediti che arriva in versione fisica e in digitale il 15 novembre, due anni dopo ‘L’Amore gigante’. Il nuovo album (Charing Cross Records Limited / Sony Music) è stato infatti realizzato nei Blackbird Studio di John McBride appunto a Nashville, nel regno dell’analogico, sede di grandi produzioni artistiche blues-rock e in questa scelta è implicito l”animo’ dell’album, come spiega l’artista: “Nelle mie radici c’è sempre stato un sangue bianco-nero, sono ripartita dal blues verso il soul e il rock alla mia maniera. Conny Plank mi diceva che ogni paese ha il suo blues, basta che lo si faccia, che lo si produca che lo si alimenti, nella propria cultura di appartenenza”.

Una Nashville, insomma, che la Nannini ha scelto, aggiunge, per quello che “ha significato la musica race in questa città meravigliosa, soprannominata ‘music city’. Nashville a partire dagli anni Quaranta e nel dopoguerra era il principale centro del Mid-South per quanto riguarda il blues, il rhythm and blues, il jazz e il gospel”.

La rocker italiana riparte quindi dalle origini folk, blues e rock alla ricerca di ciò che fa la differenza, e ripartono anche i suoi live: il 15 maggio 2020 partirà da Londra il suo tour europeo per poi proseguire a Parigi, Bruxelles, Lussemburgo e arrivare a giugno in Germania per quattro date. Un lungo viaggio che si concluderà ad ottobre, quando si esibirà di nuovo sui palchi della Germania con sei date e poi su quelli della Svizzera con due date. Inoltre l 30 maggio prossimo tornerà live in Italia con un concerto allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Sarà la prima volta in cui la rockstar senese si esibisce nello stadio fiorentino.

In attesa del palco Gianna Nannini spiega così la sua ultima fatica: “Questo disco fa ‘La differenza’, e si sente, lo spirito live pervade ogni canzone. Queste 10 canzoni rimangono il documento di un pezzo di vita o di tante altre vite, perché l’ispirazione è una cosa magica, e quando arriva una melodia è una grande emozione e non bisogna farsela scappare”.

“Io che ho sempre scritto di uguaglianza, di libertà e liberazione dalle paure, non ho paura di guardare, di amare, di abbracciare chi sa fare la differenza. A volte è la gentilezza a fare la differenza, a volte la forza, il coraggio. Tutti siamo capaci di gesti che ci portano fuori dalla ripetizione, dalla prevedibilità a cui spesso sacrifichiamo la nostra vita. Nella canzone ‘La differenza’, una donna innamorata, quindi dipendente ma fortissima proprio per le certezze che le danno i suoi sentimenti, dice semplicemente la verità: vai, fai e disfa ma la differenza tra me e te la faccio io. Lo dice divertita e consapevole, senza menarla”.

Questa la tracklist dell’album: ‘La differenza’ (singolo attualmente in radio), ‘Romantico e bestiale’, ‘Motivo’ feat. Coez, ‘Gloucester Road’, ‘L’aria sta finendo’, ‘Canzoni buttate’, ‘Per oggi non si muore’, ‘Assenza’, ‘A chi non ha risposte’ e ‘Liberiamo’. Il disco è nato con piano, voce e chitarra a Londra, in un piccolo studio di Gloucester Road (anche titolo di una canzone dell’album), soprannominato dall’artista ‘MyFaceStudio’, dove l’artista ha condiviso session improvvisate (documentate sulla sua pagina IG www.instagram.com/officialnannini/?hl=it) con Pacifico, Dave Stewart, Fabio Pianigiani, Mauro Paoluzzi e tanti altri amici e colleghi. ‘La differenza’ contiene un unico duetto, con Coez, nel brano ‘Motivo’. Il disco è stato prodotto da Gianna Nannini con Tom Bukovac e Michele Canova, mixato da Alan Moulder, tranne ‘Motivo’ che è stato mixato da Pino ‘Pinaxa’ Pischetola, e registrato da John McBride.

