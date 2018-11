Maurizio Costanzo confessa: “Maria mi bullizza un po’”

Ospite a Che tempo che fa, in collegamento dalla sua casa di Roma, Maurizio Costanzo ha ripercorso gli anni che più hanno segnato la su vita.

Dall’attentato del 14 maggio del 1993 al suo amore per Maria De Filippi. E proprio per la moglie, Costanzo spende qualche parola in più e fa rivelazioni inaspettate. Maurizio, infatti, non ama parlare della sua vita privata e i due difficilmente si mostrano in pubblico insieme. Ma ieri sera è successo qualcosa di inaspettato.

In collegamento dalla sua casa di Roma per presentare il suo nuovo libro Il tritolo e le rose, due simboli per definire la sua vita, ad un certo punto Maurizio Costanzo è stato raggiunto (a sorpresa) dalla moglie. E proprio con lei ha inscenato un simpatico siparietto. “Ci siamo sposati il 28 agosto – dice -. La data me la ricordo bene perché è quella del mio compleanno”.

Il giornalista, poi, rivela che Maria De Filippi lo tiene sotto stretto regime alimentare, unica eccezione il gelato: “Ma non è vero gelato, è una pantomima di gelato, è senza zucchero”. E tra una battuta e l’altra afferma: “Diciamolo, Maria mi bullizza un po’”. Ma l’amore è tanto e Costanzo non ha dubbi: “Voglio morire nella sua mano”.

Anna Rossi, ilgiornale.it