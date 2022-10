Tv, è morta Angela Lansbury: “La signora in giallo” aveva 96 anni

Lunghissima la carriera dell’attrice di origine britannica ricordata da tutti come Jessica Fletcher, protagonista della fortunata serie Tv americana

E’ morta Angela Lansbury. L’attrice, di origini britanniche, aveva 96 anni. Lo riportano i media americani, citando la famiglia. Nata a Londra nel Regent’s Park, figlia dell’attrice irlandese Moyna MacGill, era diventata famosa come “La signora in giallo”, dall’omonima serie televisiva statunitense, in onda dal 1984 per 12 stagioni sulla CBS, che la vedeva protagonista nei panni di Jessica Fletcher.

Angela Lansbury, in realtà, è stata molto più di Jessica Fletcher, protagonista della serie tv “La signora in giallo”. In carriera, spaziando dal cinema al teatro, l’attrice è stata al fianco di grandi star di Hollywood, con grandi interpretazioni che le sono valse anche tre nomination all’Oscar, la statuetta alla carriera e un’onorificenza dalla Regina Elisabetta II.



In occasione dei 70 anni di carriera, nel 2014, Angela Lansbury ricevette il titolo di Dame, conferito dalla Regina per il suo lavoro di attrice di teatro e le opere benefiche. Proprio il teatro è stata la passione della giovane Angela Lansbury, nata a Londra, il 16 ottobre 1925, trasferita negli Stati Uniti durante la Seconda guerra mondiale e figlia d’arte (la madre, Moyna MacGill, recitava).

Il debutto, però, arriva al cinema, a soli 19 anni, con il film “Angoscia”, dove recita accanto ad Ingrid Bergman. Un esordio con il botto visto che quell’interpretazione le valse la prima delle tre nomination all’Oscar come miglior attrice non protagonista. Le altre due arriveranno nel 1946 per “Il ritratto di Dorian Gray” e nel 1963 con “Va’ e uccidi”.



L’agognata statuetta alla fine arriva nel 2014, a coronamento di una straordinaria carriera che l’Academy Award ha voluto celebrare. L’Oscar non è l’unico riconoscimento ricevuto dall’attrice che vanta 6 Golden Globe a fronte di 15 candidature, un Premio BAFTA, un Screen Actors Guild, due stelle sulla Hollywood Walk of Fame e 18 nomination agli Emmy, oltre a diversi altri premi.