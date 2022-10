Rai Isoradio, Iva Zanicchi a Igor Righetti: “Mi piacerebbe fare un duetto con Giorgia Meloni”

La cantante, attuale concorrente a “Ballando con le stelle” su Rai1, durante il suo passaggio a “L’autostoppista” è stata un fiume in piena: “Un politico italiano sexy? Ce ne sono parecchi, ma sexy come Silvio Berlusconi… ha una certa età ma ha quel fascino che nessuno gli può togliere”; “Non bacerei mai un uomo con le labbra rifatte e mi auguro che un uomo abbia difficoltà a baciare una donna con le labbra rifatte. Mi è stato detto che sono fredde, un po’ dure. L’uomo lo voglio con la barba e che puzzi anche un po’”

“Con quale politico italiano farei un duetto? Canterei volentieri con Giorgia Meloni. Lei ora ha tanto da fare, ma è una donna spiritosa, carina e simpatica. L’ho incontrata un paio di volte al Gran Premio di Monza”. È quanto rivelato dalla cantante e conduttrice televisiva, attuale concorrente a “Ballando con le stelle” su Rai1, durante il suo “passaggio” a “L’autostoppista” in onda dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 18, su Rai Isoradio, seguitissimo format nato dalla creatività del giornalista e conduttore radiotelevisivo Igor Righetti.

Qual è un politico italiano sexy per Iva Zanicchi? “Ce ne sono parecchi – risponde la cantante a Igor Righetti – ma sexy come Silvio Berlusconi… ha una certa età ma ha quel fascino che nessuno gli può togliere”.

Bacerebbe un uomo con le labbra rifatte? “No, no per favore! E mi auguro anche che un uomo abbia difficoltà a baciare una donna con le labbra rifatte. Mi è stato detto che sono fredde, un po’ dure. L’uomo lo voglio con la barba e che puzzi anche un po’”. E qual è il luogo più trasgressivo o stravagante dove Iva Zanicchi ha fatto l’amore? “In aereo, in volo per il Sud America. Ho paura di volare, ero con mio marito, ho bevuto e lui si è un po’… sai come siete voi uomini. Me ne vergogno, però è stato molto bello. Trasgressivo, ma bello”. “L’autostoppista” è il primo programma radiofonico pet friendly dove il co-conducente è il bassotto pet infuencer Byron con oltre 24 mila follower su Instagram. Ben 414 i personaggi che finora hanno avuto bisogno di un “passaggio” e che, durante il viaggio, hanno raccontato, tra ricordi, aneddoti, curiosità, emozioni e ilarità la loro vita, le loro fragilità e la grande passione per la propria professione. Ironia graffiante sui temi di stretta attualità, radio dediche musicali e cinematografiche che gli “autostoppisti” possono dedicare ad amici o nemici, imprenditori, scrittori, giornalisti, influencer, personaggi del mondo dello spettacolo e della politica per raccontare i cambiamenti dell’Italia e dei suoi abitanti.

