Margot Robbie è felice che Lady Gaga interpreti la “sua” Harley Quinn

L’attrice ha interpretato il personaggio creato da Paul Dini e Bruce Timm per la serie tv animata Batman nei film Suicide Squad del 2016, Birds of Prey del 2020 e The Suicide Squad del 2021. E ora dà la sua benedizione a Lady Gaga, che si calerà in quel ruolo in Joker 2. “Ci farà qualcosa di incredibile”

Margot Robbie ha dato la sua benedizione per l’interpretazione che Lady Gaga farà della “sua” Harley Quinn.

Robbie ha interpretato il personaggio creato da Paul Dini e Bruce Timm per la serie televisiva animata Batman, rendendola per la prima volta in assoluto un personaggio in carne e ossa. L’ha fatto nei film Suicide Squad del 2016, Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn del 2020 e The Suicide Squad – Missione suicida del 2021, per questo ci viene (e le viene, anche) da definire Harley Quinn un po’ “sua”.

Ma da quando arriverà nelle sale l’attesissimo Joker 2, quel personaggio sarà anche un po’ di Lady Gaga, che per l’occasione si calerà nella parte.

LE PAROLE DI MARGOT ROBBIE SUL CONTO DI QUESTO CASTING SONO STATE: “CI FARÀ QUALCOSA DI INCREDIBILE”.

L’attrice australiana attualmente impegnata sul set del film Barbie si è detta entusiasta del fatto che la popstar e attrice assuma il ruolo da lei ricoperto in tre pellicole. Ricordiamo che il titolo ufficiale del sequel di Joker è Joker: Folie à Deux. Joaquin Phoenix, che ha vinto l’Oscar proprio per la sua interpretazione nel primo film, reciterà al fianco di Gaga. Benché Margot Robbie sia certa del casting (e, trattandosi di una delle dive hollywoodiane attualmente più quotate, non può che essere ben informata), per adesso né la Warner Bros. né Gaga hanno confermato quale personaggio stia interpretando la popstar-attrice, come fa notare il magazine statunitense Variety.

Al fianco di Gaga e Phoenix in Joker: Folie à Deux, ritornerà la star Zazie Beetz e ci saranno come nuovi arrivati ​​Brendan Gleeson, Catherine Keener e Jacob Lofland.



La pellicola della Warner Bros. uscirà nelle sale il 4 ottobre 2024.

LE PAROLE DI MARGOT ROBBIE

“Mi rende così felice perché ho detto fin dall’inizio che tutto ciò che voglio è che Harley Quinn sia uno di quei personaggi del genere… come Macbeth o Batman, che vengono sempre passati da un grande attore a un grande attore”, ha detto Robbie durante una videointervista rilasciata a MTV News. “Chiunque può fare il suo Batman, o chiunque può fare il suo Macbeth”, ha aggiunto.

ROBBIE SI SENTE UN PO’ LA MADRE PUTATIVA DI HARLEY

Benché i genitori putativi di Harley Quinn siano Paul Dini e Bruce Timm (i due fumettisti e sceneggiatori che hanno dato i natali a questo personaggio inserendolo nella serie televisiva animata Batman), Margot Robbie si sente un po’ la madre, perlomeno della Harley Quinn live-action.



“È un tale onore aver costruito una base abbastanza solida da far sì che Harley possa ora essere uno di quei personaggi che altri attori possono provare a interpretare. E penso che (Lady Gaga) ci farà qualcosa di incredibile”, ha aggiunto Margot Robbie.