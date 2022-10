Il cuoco Antonio Lorenzon e il compagno Daniel hanno detto sì

Tra i vip invitati alla cerimonia del vincitore della nona edizione di Masterchef a Bassano del Grappa, Renzo Rosso e Arianna Alessi, Eva Henger con la figlia Mercedesz, Pamela Camassa, Benedetta Mazza, Alex Pacifico

Il vincitore della nona edizione di Masterchef Antonio Lorenzon ha detto sì allo storico compagno Daniel Bellinchiodo. L’unione civile della coppia che sta insieme da vent’anni è stata celebrata a Palazzo Sturm dal sindaco Elena Pavan. Un matrimonio romantico, dolcissimo e affollato di vip a Bassano del Grappa, città del cuoco. Tra gli invitati c’erano Renzo Rosso e Arianna Alessi, Eva Henger con la figlia Mercedesz, Pamela Camassa, Benedetta Mazza, Alex Pacifico.

Gli invitati vip alle nozze

All’unione di Antonio Lorenzon e Daniel Bellinchiodo erano presenti tanti personaggi dello showbiz. Pamela Camassa ha filmato gli sposini e poi ha dedicato loro un post in cui ha scritto: “Love is love! Auguri ragazzi”. Fabiola Sciabbarrasi, ex moglie di Pino Daniele, ha pubblicato la foto con la coppia e ha scritto: “Evviva gli sposi. 20 anni, 8 mesi, 23 giorni, 5 ore, 30 min, vi amo. Ci sono amori che non ti deluderanno mai, perché non ti hanno promesso nulla, ma ti daranno tutto. (Augustin Degas)”.

La proposta di nozze davanti alle telecamere

Antonio Lorenzon aveva fatto la sua proposta di nozze a Daniel Bellinchiodo inginocchiandosi davanti alle telecamere. Aveva l’anello in tasca ma non aveva in mente di chiedere la mano al compagno davanti a tutti, ma poi quando ha visto tanta felicità intorno a lui ha deciso di fare il grande passo durante la finale della trasmissione di cucina. Il vincitore della nona edizione di Masterchef aveva avvisato solo la mamma prima della messa in onda. Lei aspettava da tempo il matrimonio del figlio e ne è stata entusiasta.

Antonio Lorenzon vincitore di Masterchef 2020

Con i suoi piatti Antonio Lorenzon è riuscito a convincere la giuria del programma televisivo composta da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. A fare il tifo per lui oltre ad amici e famiglia, c’è sempre stato il compagno David Bellinchiodo, a cui Lorenzon ha dedicato parole speciali prima di infilargli l’anello al dito: “E’ una gioia che ho ricevuto (la vittoria, ndr) ed è altrettanta gloria per una persona che ha creduto in me e voglio che anche per lui sia un momento speciale”. E poi gli ha domandato: “Mi vuoi sposare?”.