Francesco Totti e Noemi Bocchi, spunta un anello… E Ilary Blasi rivuole le scarpe

L’ex calciatore e la sua nuova fiamma beccati al ristorante con lo stesso prezioso al dito, segno di una promessa importante. La conduttrice tv reclama un centinaio di scarpe “sparite”

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono stati pizzicati di nuovo dal settimanale “Chi” a cena insieme con i figli. L’ex calciatore e la sua nuova fiamma non si nascondono più, anzi sulle mani di entrambi compare lo stesso anello prezioso. Totti, 46 anni, e Noemi, 34, sono seduti al tavolo uno di fianco all’altra e si scambiano sguardi complici e sorrisi. Appoggiano le mani vicine e i paparazzi inquadrano le dita con il simbolo di una promessa importante. Intanto Ilary Blasi reclama un centinaio di scarpe “sparite” dall’armadio insieme alle borse griffa

A cena insieme con i figli

Con Francesco Totti e Noemi Bocchi ci sono anche i figli, la piccola Isabel Totti, e i bambini che la nuova fiamma ha avuto dall’ex marito Mario Caucci. Nelle immagini si vede l’ex capitano che scherza con la terzogenita, 6 anni, insieme a Noemi. C’è intesa e complicità, la stessa che avevamo visto alla festa di compleanno di Totti. Anche allora la nuova coppia si era fatta accompagnare dai figli (in quell’occasione c’erano anche Cristian e Chanel Totti). Il party era stato all’insegna dell’allegria e degli amici, organizzato dalla sexy pariolina e davanti a tutti era scattato il bacio tra Totti e Noemi Bocchi.

L’anello uguale

Noemi Bocchi è la regina della serata romana: indossa una spilla griffata, un abitino cortissimo nero e degli stivaloni che enfatizzano la sua falcata. Ha gli occhi languidi e il sorriso stampato di chi è innamorata persa. Francesco Totti è rilassato e sereno e sfoggia al dito lo stesso anello che porta la sua fidanzata. E’ un cerchietto che la dice lunga sull’intesa e sui progetti futuri della coppia. Pare che stiano cercando casa insieme, ma intanto l’ex capitano ha cominciato ad avvicinarsi a lei traslocando nella zona laziale di Roma a pochi passi dall’appartamento di Noemi. Nella villa all’Eur, dove l’ex capitano e la conduttrice tv hanno vissuto insieme per diverso tempo nonostante la separazione, ora restano Ilary Blasi e i figli.

Guerra per Rolex, borse, scarpe e pure la Smart…

Venerdì 14 ottobre si aprirà la prima udienza che vedrà coinvolti Francesco Totti e Ilary Blasi. La conduttrice tv reclama la restituzione di borse griffate (che farebbero girare la testa a qualunque fashion-addicted), un centinaio di scarpe (alcune valgono anche 4mila euro) e accessori di lusso spariti dalla enorme cabina armadio della villa di famiglia. Ilary Blasi rivuole tutto e pure la Smart, che è ufficialmente intestata a Francesco Totti, ma era lei a utilizzarla più spesso per girare per la Capitale. Qualche giorno fa per prendere in giro il suo ex Ilary Blasi aveva pubblicato delle Storie in cui si mostrava davanti a un negozio di Rolex e aveva taggato Francesco Totti. Lui, infatti rivuole i preziosi orologi. Chissà se i legali troveranno un accordo per uno “scambio-merci” che accontenti tutti. Poi comunque ci saranno da spartire tutte le proprietà e trovare accordi per la gestione del tempo con i figli, ormai costretti a dividersi tra family lunch con la famiglia Blasi e uscite con papà.