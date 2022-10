Film stasera in TV da non perdere mercoledì 12 ottobre 2022

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 12 ottobre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

Petra 2, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Serie tv con Paola Cortellesi e diretta da Maria Sole Tognazzi, ispirata al personaggio dei romanzi di Alicia Giménez-Bartlett.

Petra 2, ore 21:15 su Sky Cinema 4K

Serie tv con Paola Cortellesi e diretta da Maria Sole Tognazzi, ispirata al personaggio dei romanzi di Alicia Giménez-Bartlett.

Petra 2, ore 21:45 su Sky Cinema Suspense

Serie tv con Paola Cortellesi e diretta da Maria Sole Tognazzi, ispirata al personaggio dei romanzi di Alicia Giménez-Bartlett.

This must be the place, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Sean Penn in un film di Paolo Sorrentino. Un ex star del rock si mette alla ricerca dell’uomo che umiliò suo padre in un campo di sterminio.

Il male non esiste, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Quattro storie ambientate in Iran e sul tema della pena di morte.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

Finale a sorpresa – Official Competition, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Commedia con Penelope Cruz e Antonio Banderas. Per realizzare il suo film, un miliardario ingaggia un’eccentrica regista e due divi in competizione.

40 sono i nuovi 20, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Reese Witherspoon in una commedia. Una mamma single 40enne decide di ospitare tre aspiranti registi 20enni in casa.

In vacanza su Marte, ore 21:15 su Sky Cinema Comedy

Nuovissima commedia con Christian De Sica e Massimo Boldi, ambientata su Marte nel 2030.

The Mask – Da zero a mito, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Jim Carrey nel film sul personaggio tratto dai fumetti. Un uomo indossa una maschera che fa emergere un lato folle della sua personalità.

FILM DI ANIMAZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

Mister Link, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Un gigante peloso chiede a un esploratore di aiutarlo a trovare la sua famiglia.

FILM THRILLER DA VEDERE STASERA IN TV

Solo per vendetta, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Nicolas Cage in un action drama. Un insegnante vede sconvolgere la sua vita dopo l’aggressione di sua moglie.

Le verità nascoste, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Harrison Ford e Michelle Pfeiffer in un thriller. Una donna tormentata da misteriose presenze si convince che il suo vicino di casa sia un assassino.

I PROGRAMMI IN CHIARO

Il commissario Montalbano, ore 21:25 su Rai 1

Luca Zingaretti è il commissario Montalbano, personaggio creato da Andrea Camilleri e trasportato con successo sul piccolo schermo.

Delitti in Paradiso, ore 21:20 su Rai 2

Serie tv molto fortunata creata da Robert Thorogood ambientata su un’isola.

Chi l’ha visto?, ore 21:20 su Rai 3

Federica Sciarelli conduce il programma che si occupa di ritrovare persone scomparse e di analizzare alcune sparizioni.

Controcorrente, ore 21:20 su Rete 4

Rotocalco televisivo in cui si discute di politica e temi sociali, con Veronica Gentili alla conduzione.

Emigratis – La resa dei conti, ore 21:20 su Canale 5

Pio e Amedeo tornano con il loro format comico in cui girano il mondo.

3 days to kill, ore 21:20 su Italia 1

Kevin Costner in un film d’azione. Un agente accetta come ultima missione quella di uccidere un pericoloso terrorista.

Una giornata particolare, ore 21:15 su La7

Aldo Cazzullo protagonista di un documentario di approfondimento storico.

X Factor 2022, ore 21:30 su TV8

Nuova edizione del famoso reality show musicale con Fedez, Francesca Michielin, Dargen D’Amico, Ambra Angiolini e Rkomi come giudici.

Apocalypto, ore 21:25 su Nove

Film di Mel Gibson ambientato al tempo dei Maya. Un giovane cerca vendetta in un turbine di violenza.