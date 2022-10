Britney Spears svela: “Mia madre mi schiaffeggiò dopo una notte brava con Paris Hilton e Lindsay Lohan”

La popstar ha raccontato ai follower un aneddoto risalente al 2006

Britney Spears sta mettendo in cantiere un libro di memorie che si preannuncia esplosivo, ma nel frattempo riserva ai suoi follower delle chicche pregiate. Su Instagram ha infatti ricordato un episodio del 2006 quando sua madre, al rientro da una notte brava con Paris Hilton e Lindsay Lohan, le diede una lezione di vita: “Stava tenendo i bambini e io sono rientrata alle 4 di mattina. Mi ha schiaffeggiato così forte che non lo dimenticherò mai!”

“La prima volta che venni schiaffeggiata fu quella notte in cui Paris (Hilton) e Lindsay (Lohan) mi lasciarono alla mia casa al mare con i miei bambini!“, ha ricordato Spears sul suo profilo Instagram. “Kevin mi aveva lasciato all’epoca, quindi vivevo in una piccola casa sulla spiaggia. Mia madre mi stava tenendo Jayden e Preston e io feci festa fino alle quattro del mattino. Era inca***ta! Sono entrata, mi ha guardato e mi ha schiaffeggiato così forte che non lo dimenticherò mai!”.

Spears ha detto che l’incidente è successo dopo che l’ex marito Kevin Federline (che negli scorsi mesi ha criticato il suo ruolo di madre) l’aveva lasciata, quindi presumibilmente dopo il loro divorzio nel 2006.



A differenza di mamma Lynne, Britney non ha mai messo le mani addosso a nessuno: “Da allora mi sono sempre chiesta come ci si sente a dare uno schiaffo a qualcuno… Immagino che non lo saprò mai! Rimanete gente di classe! Tutto questo è successo quindici anni fa… Voglio dire, siamo tutti cresciuti da allora”. Per rappresentare visivamente la situazione ai suoi follower, Britney ha corredato il post con una scena in cui Jennifer Lopez schiaffeggia Jane Fonda tratta dalla commedia del 2005 “Quel mostro di suocera”.