A “Le Iene” Giulia Salemi parla in Farsi e piange per le donne iraniane

L’influencer italo-persiana ha mandato un potente messaggio politico

A “Le Iene” Giulia Salemi non è riuscita a trattenere le lacrime quando, parlando in Farsi, ha raccontato quello che sta succedendo in Iran dopo la morte della 22enne Mahsa Amini: “Questa sera vi parlo in Farsi per dirvi che molte donne italiane sanno per cosa lottate, e hanno deciso di tagliarsi e spedire i loro capelli all’Ambasciata iraniana per dire, a chi vi governa, che siamo dalla vostra parte”.

Un messaggio forte per le sue sorelle iraniane, che in questi giorni stanno protestando per la morte ingiusta di Mahsa, fermata e picchiata a morte dalla polizia morale perché non indossava correttamente il velo.



Giulia Salemi ha condiviso con il pubblico il grande amore per la sua terra e la storia della sua famiglia, in particolare il momento in cui la mamma, durante la rivoluzione islamica, è stata costretta ad abbandonare l’Iran per vivere libera: “Mia madre Fariba è nata a Theran e nel 1978, durante la rivoluzione islamica, è stata costretta a fuggire. E’ stata lei a insegnarmi l’amore per l’Iran. Da bambina mi portava a Theran, dove per tre mesi ho frequentato anche le scuole. In quei giorni mi divertivo tanto con i cugini al Luna Park”.

“Questa sera vi parlo in Farsi per dirvi che, anche grazie a Le Iene, molte donne italiane sanno per cosa lottate, e hanno deciso di tagliarsi e spedire i loro capelli all’Ambasciata iraniana per dire, a chi vi governa, che siamo dalla vostra parte e che la vostra richiesta di libertà è anche la nostra”, ha continuato.

“È inconcepibile, deprimente, offensivo che voi donne che vi siete sacrificate per raggiungere importanti posizioni nella società iraniana e per farla progredire, ancora oggi dobbiate subire le pretese di un regime che vuole decidere cosa c’è di giusto e cosa di sbagliato in voi”, ha affermato con la voce rotta dall’emozione. “A voi che reclamate la stessa libertà che in passato è stata negata ad altre, come mia madre, va il nostro più grande abbraccio. Continuate a rifiutarvi di tacere, non fermatevi, noi siamo con voi, vi voglio tanto bene. Donna, vita, libertà”.

Giulia Salemi è stata ospite de “Le Iene” per mandare questo messaggio potente e per l’occasione ha messo da parte la sua frizzante verve. Al “Grande Fratello Vip”, infatti, è deputata a scovare nel mondo social i meme e le battute più divertenti sui concorrenti del reality mentre tra poco riaprirà su La5 “Salotto Salemi”.

