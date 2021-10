The Son, Anthony Hopkins nel nuovo film di Florian Zeller

Terminate le riprese del nuovo film di Florian Zeller; nel cast anche Anthony Hopkins in un ruolo scritto appositamente per lui

Sir Anthony Hopkins, dopo aver vinto l’Oscar per la sua grande interpretazione in “The Father”, torna a collaborare con Florian Zeller per il nuovo film “The Son”. “The Father” è stato l’opera prima del regista ed è diventato uno dei film rivelazione dell’anno; la pellicola, oltretutto, ha vinto anche l’Oscar per la miglior sceneggiatura non originale, confermando la grande qualità dell’opera di Zeller.

Per quanto riguarda Anthony Hopkins è riuscito a conquistare la sua seconda statuetta della carriera, più che meritata, alla veneranda età di 83 anni. Per questo l’attore gallese è tornato a lavorare con il regista, entrando ufficialmente nel cast di “The Son”, al fianco di nomi come Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby e il giovane Zen McGrath. Le riprese della nuova fatica di Florian Zeller si sono appena concluse e hanno toccato Londra, New York e la Francia. Per quanto riguarda l’uscita della pellicola ancora non ci sono indicazioni al riguardo, ma con buone possibilità dovremo aspettare la metà del 2022.

LA COLLABORAZIONE TRA FLORIAN ZELLER E ANTHONY HOPKINS

La collaborazione tra Zeller e Hopkins è stata (quasi) scontata; in una recente intervista il regista ha dichiarato che il celebre attore è stato il primo a leggere la nuova sceneggiatura, aggiungendo anche che uno dei personaggi è stato scritto specificatamente per lui. Quindi è sembrato sin da subito impossibile fare un film senza Anthony Hopkins, che da parte sua si è detto onorato e molto felice di lavorare ancora di fianco a Zeller e al cast d’eccezione di “The Son”.

Nonostante il nome, comunque, non si parla di un sequel di “The Father” ma è semplicemente l’adattamento di una pièce teatrale scritta dallo stesso Zeller, che è stata trasformata in una sceneggiatura per il cinema. La pièce fa parte di una trilogia sul tema della famiglia che comprende anche una terza opera dal titolo “The Mother”. Oltre al regista, ha lavorato alla trascrizione anche Christopher Hampton, che da tempo collabora con lui.

“THE SON”, PRIME INDISCREZIONI SUL NUOVO FILM CON ANTHONY HOPKINS

Dalle prime indiscrezioni trapelate sembra che “The Son” seguirà la storia di Peter (interpretato da Hugh Jackman) e della sua nuova compagna Beth (interpretata da Vanessa Kirby). La vita dei due e quella del loro bambino prenderà una piega inaspettata quando Kate, l’ex compagna dell’uomo (interpretata da Laura Dern), riapparirà nella sua vita con il figlio adolescente (interpretato da Zen McGrath). Ancora non è ben chiaro il ruolo che ricoprirà Anthony Hopkins e sia il regista che l’attore, almeno per il momento, stanno cercando di mantenere il “segreto”.

Come già detto, le riprese sono finite poco tempo fa ma ancora non c’è una data d’uscita, che potrebbe essere rivelata quanto prima, con la diffusione dei primi dettagli e di un eventuale trailer. “The Son” sarà prodotto da Ciné@, Embankment Films, Film4 e See-Saw Films; tra i principali produttori figurano anche Iain Canning e Emile Sherman (già vincitori dell’Oscar per il Miglior Film con “Il discorso del Re”) e Joanna Laurie.

Skytg24.it