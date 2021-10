Rete 8, arriva “Lezioni da chef”

(di Tiziano Rapanà) Rete 8, emittente che innalza il vessilo dell’Abruzzo nel mondo, propone una novità che impreziosirà il palinsesto. Lezioni da chef, cucina è territorio, è il titolo della primizia dedicata alle eminenze enorgastronomiche locali. Jennifer di Vincenzo (nella foto con Peppino Tinari del Ristorante stellato Villa Maiella) è la capitana di fregata, colei che condurrà il programma sull’isola del successo. Divulgatrice per vocazione, Jennifer è una figura rinomata e amata nella sua regione. Per Rete 8, conduce anche il programma Chef in cucina, e cura una collana editoriale di cucina abruzzese per il quotidiano Il Centro. È una bella bionda che rifiuta il noioso topos cinematografico della svampita. Per lei, le donne devono mostrare le loro qualità intellettuali e culturali: la bellezza è ben poca cosa. Ha il senso dell’ironia e, soprattutto, dell’autoironia.

Lezioni da chef, cucina e territorio è un programma che poserà il suo sguardo sulle eccellenze poco conosciute; si approfondirà delle tecniche e degli usi dell’operare in cucina, con l’ausilio di grandi personaggi che rappresentano, la creatività della ristorazione autoctona.

In appendice si conoscerà la storia di un’impresa locale legata al settore agroalimentare. “Le tante aziende abruzzesi protagoniste ci hanno aperto non solo le porte delle loro realtà fatte di tanti sacrifici, ma anche i loro cuori – spiega la conduttrice – ci hanno raccontato le loro storie di famiglia, i loro sogni ed i loro progetti portati avanti con dedizione, passione, rispetto e fedeltà per il territorio. Ne viene fuori un ritratto di un timido Abruzzo che sta crescendo moltissimo grazie a questo tessuto di produttori che hanno creduto nel territorio e nel suo potenziale, e che ora sono pronti a raccontarlo, in primis agli abruzzesi stessi”.

Staserà si aprirà il sipario alle 20.30. Chi non è abruzzese, può seguire la trasmissione sul sito ufficiale dell’emittente.

