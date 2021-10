Rete 4, nuovo appuntamento con “Fuori dal Coro”

La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni sarà ospite di Mario Giordano, a “Fuori dal coro”, in prima serata su Retequattro. Tanti i temi al centro della puntata, a partire dalla certificazione verde: a pochi giorni dall’entrata in vigore dell’obbligatorietà per tutti i lavoratori pubblici e privati, continuano le manifestazioni di piazza dei no-green pass, sfociate nel fine settimana in episodi molto violenti. E sempre a proposito di green pass, un viaggio in Germania, dove non è richiesto sul luogo di lavoro.

Prosegue l’inchiesta sulla gestione della pandemia nel nostro Paese e – in particolare – su AIFA, l’Agenzia Italiana del Farmaco su cui la Corte dei Conti ha aperto un’indagine con l’accusa di danno erariale per scelta pubblica non adeguatamente ponderata, in merito al rifiuto di 10.000 dosi di farmaci monoclonali gratis nell’ottobre 2020.

Come di consueto, con aggiornamenti e nuovi casi, un’ampia pagina sarà dedicata alle occupazioni abusive di case private: spesso i proprietari non solo non riescono a rientrare in possesso delle proprie abitazioni, ma pagano tasse e bollette e subiscono anche minacce e violenze da parte degli occupanti.

Infine, con il parere di esperti e testimonianze, un approfondimento sulla terribile piaga della pedofilia nella chiesa: dopo la pubblicazione in Francia del rapporto della Commissione indipendente sugli abusi sessuali nella Chiesa cattolica, emerge come dal 1950 al 2020 ci siano state ben 216.000 vittime di violenze o aggressioni da parte di sacerdoti o religiosi.