Piero Angela, Master honoris causa alla Sissa di Trieste

Il corso di Master in Comunicazione della Scienza “Franco Prattico” della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (Sissa) di Trieste conferisce oggi il Master honoris causa a Piero Angela. Il giornalista e divulgatore scientifico terrà una lectio magistralis, inaugurando così l’inizio delle lezioni del Master per l’anno accademico 2020/2021. Titolo della lectio, che sarà tenuta a distanza via web, è “Scienza e Società: passato, presente e futuro”. Il Corso di Master in Comunicazione della Scienza “Franco Prattico” è una delle scuole di comunicazione scientifica più antiche e affermate in Europa, incentrata sull’istruzione interdisciplinare e internazionale in settori quali giornalismo, editoria, multimedia, social network, comunicazione aziendale e studi museali. Alla cerimonia, sono presenti virtualmente il direttore della Sissa, Stefano Ruffo; il direttore del Laboratorio Interdisciplinare per le Scienze Naturali e Umanistiche (Ilas) della Sissa, Andrea Gambassi, e la giornalista scientifica Barbara Gallavotti, autrice di Superquark e docente al Master.