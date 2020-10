Domenica Live, Viola Valentino e lo scontro in diretta tra Francesco Mango e la presunta amante Simona Caldarone

Spazzolino, medicinali in bustina e perfino quattro denti da farsi installare. Questi alcuni degli oggetti che Simona Caldarone, presunta amante di Francesco Mango, compagno di Viola Valentino, gli ha riportato in studio a Domenica Live, come prova della loro relazione.

«Ci siamo conosciuti alla fine di aprile, abbiamo passato tutto il mese di maggio a casa mia, poi Viola ha scoperto tutto ed è successo il pandemonio», così Caldarone racconta la relazione, che risale a circa un anno e mezzo fa. Poi a Mango dice: «Io sono venuta da Barbara D’Urso quando ho visto il tuo bacio con un’altra perché non prendevi una posizione».

Il dibattito in studio si fa caldo. Simona attacca, racconta dettagli della relazione. Francesco Mango continua a dire di essere «inciampato». Simona attacca: «Viola ci ricattava, lo sai. Diceva che sarebbe venuta da Barbara, aveva le nostre foto, e ci avrebbe rovinato».

Mango contesta: «Che dici? Mia moglie mi ricattava?». Intanto, cerca di invitare Simona a tacere sul loro rapporto, avvenuto «quando non stavo con Viola».

Il botta e risposta è acceso. Simona non tollera le frasi di Mango, tantomeno il suo richiamo ai figliper invitarla a non raccontare dettagli della loro relazione – «I bambini ci sono prima, durante e dopo, non solo dopo», gli dice Caldarone – o la teoria dell’inciampo. «Io non sono un sasso», commenta.

In studio, Ivan Cattaneo, anche lui ha accusato Mango di averlo corteggiato.

«Per venire con te mi dovrei bere dodici gin tonic», commenta Mango. E quando Barbara D’Urso lo richiama, contestando la sua frase, Mango afferma: «Cattaneo non è il mio tipo. A me piacciono le donne e se pure dovessi cambiare, lui non sarebbe il mio tipo. Io amo mia moglie».

Cattaneo racconta che più volte Mango gli ha detto di fare insieme una paparazzata per andare in televisione.

Si torna poi a parlare della relazione di Francesco con Simona.

«Io amo mia moglie, lo ripeto, sono inciampato. Le darei anche un rene», dice Francesco Mango. Poi, a Simona: «Tu ti vuoi fare pubblicità».

«Tu hai preso posizione solo perché io sono venuta qui, altrimenti saresti andato avanti»,afferma Simona Caldarone, che attacca Viola Valentino: «Ha organizzato la paparazzata tra lui e la ragazza mora per allontanarci. Lei era molto preoccupata della nostra storia».

Mango replica: «Queste cose Viola non le fa. Tu sei una brava persona – dice a Simona – tu ti meriti di meglio. Io amo mia moglie, non posso amare anche te».

«Lui mi ha detto “ti amo” tante volte – aggiunge Caldarone – mi ha anche chiesto di sposarlo». E quest’ultima notazione viene confermata da Barbara D’Urso. «Viola mi ricattava, diceva che sarebbe venuta da te, Barbara, con le nostre foto, per rovinarci. Lei mi chiamava, mi parlava malissimo di te Francesco. Viola ama Riccardo Fogli. lo sa tutta Italia. Le piacerà il ragazzo giovane accanto, ma ama Fogli».

«Io amo mia moglie – conclude Mango – tu sei una brava persona, puoi trovare di meglio».

E si chiude così, con l’appuntamento a domenica prossima per la replica di Viola Valentino.

Valeria Arnaldi, ilmattino.it