Con Elisa Isoardi (e Sinisa Mihajlovic), a Ballando con le Stelle va in scena l’amore

La conduttrice Rai è un tutt’uno con il maestro Raimondo Todaro. E l’allenatore del Bologna fa faville. E alle scintille ci pensano Alessandra Mussolini e Selvaggia Lucarelli

Elisa Isoardi conquista ancora una volta il publico di Ballando con le Stelle con una bachata davvero sensuale con Raimondo Todaro… senza contare che alla fine ci scappa pure il bacio. Così come Sinisa Mihajlovic, ballerino per una notte, ha entusiasmato tutti insieme con la moglie Arianna. Insomma, dopo le polemiche infuocate, nello show di Milly Carlucci va in scena l’amore!

SENSUALITÀ E COMPLICITÀ – Elisa Isoardi e Raimondo Todaro si lanciano in una bachata decisamente sensuale. mettendo in mostra tutta la loro complicità: chi li vuole davvero innamorati è servito… e anche chi pensa che sia tutto solo a favore di show. Il fatto è che l’affiatamento non manca, anzi. E a fine esibizione, ecco il bacio!

MIHAJLOVIC SUPER STAR – E il ballerino per una notte? Sinisa Mihajloivc, comunque segnato dalla malattia, riesce a mostrare anche sul palco di Milly Carlucci il grande amore per la moglie Arianna. E le polemiche stanno a zero. Anche perché Alessandra Mussolini, che è tornata a ballare dopo l’incidente al naso e Selvaggia Lucarelli se ne sono già dette abbastanza. O no?





Oggi.it