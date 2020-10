Cinema, torna il Festival dei Popoli

Un faro che illumina un mondo nuovo, quello post Covid 19, e’ protagonista del manifesto della 61esima edizione del Festival dei Popoli, il festival di documentari piu’ antico di Europa, che si terra’ a Firenze dal 15 al 22 novembre in vari luoghi della citta’, con al centro il cinema La Compagnia e in parte in forma ibrida on line. “In occasione della 61a edizione – hanno spiegato i codirettori del festival Claudia Maci e Alessandro Stellino – abbiamo pensato di guardare al mondo con occhi diversi, dove il faro del cinema documentario getta una nuova luce per tutti, nella speranza di una ripresa che passi anche attraverso il potere di (ri)creare immaginari proprio dell’arte cinematografic”. Il festival, tra gli highlight del programma, prima di svelare il day by day completo, presenta la prima retrospettiva completa in Italia a Tizza Covi e Rainer Frimmel, tra i rappresentanti piu’ significativi del documentario narrativo contemporaneo. I registi saranno presenti a Firenze per incontrare il pubblico e presentare i loro film e documentari. Il programma, oltre al Concorso Internazionale (18, tutti inediti in Italia) e al Concorso Italiano (7 i titoli, tutti inediti assoluti, per un viaggio appassionante nell’Italia di oggi), si articola in Eventi Speciali (i film spettacolari per il grande pubblico); nella sezione Let the Music Play dedicata alla musica; al focus Habitat dedicato all’ambiente, in streaming in esclusiva sulla piattaforma online di MYmovies.it e poi Doc Explorer, in collaborazione con la Fondazione Giacomo Brodolini, che si propone di indagare quei territori di confine in cui il cinema incontra altre forme di espressione e gli spazi (virtuali e non) messi a disposizione dalle novità tecnologiche. In programma anche una sezione dedicata ai giovani spettatori e alle famiglie (Popoli for Kids and Teens, in collaborazione con KinderDocs e Krakow Film Festival, Cinema Stensen e Lanterne Magiche) e una alla formazione, con il Doc at Work – Future Campus, protagonisti i nuovi talenti provenienti dalle principali scuole di cinema europee, realizzato con Toscana Film Commission e Cinema La Compagnia.