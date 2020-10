Christian Vieri e Costanza Caracciolo, il battesimo della piccola Isabel

Il bomber e la moglie hanno condiviso online una foto di famiglia, con i volti delle figlie rigorosamente oscurati da un’emoticon a forma di unicorno. «Grazie alle persone che hanno reso così speciale questa giornata», hanno scritto i due, diventati genitori bis ad aprile

Christian Vieri e Costanza Caracciolo, sui propri profili social, hanno voluto pubblicare una stessa foto. Sorridenti, guardano all’obiettivo, stringendo al petto ciascuno una bambina. «Ieri è stato il Santo Battesimo della piccola Isabel», hanno scritto i genitori, oscurando i visini delle figlie con l’emoticon di un unicorno. «Grazie a tutti per i tantissimi messaggi di auguri e affetto che avete dimostrato e grazie alle nostre famiglie, alla



Madrina e al padrino e alle persone che hanno reso così speciale questa giornata», hanno concluso Vieri e la Caracciolo, pubblicando a corredo di una stessa immagine una stessa didascalia. Parole formali che poco hanno raccontato del momento trascorso insieme alla famiglia e agli amici più cari.

Isabl, nata nell’aprile scorso, è la secondogenita della coppia, che nel novembre 2018 ha dato alla luce Stella. Come la sorella, è stata tenuta alla larga dai riflettori e non un’immagine del suo visino è trapelata sui social. Vieri e la Caracciolo, che a maggio hanno denunciato coloro che ne hanno violato la privacy pubblicando online foto non autorizzate di Stella, sono sempre stati attenti a non mostrare le proprie bambine. E, negli scatti di famiglia, sono emoticon e cuoricini a coprire i volti delle piccole.





Claudia Casiraghi, Vanityfair.it