Andrea Mainardi torna da Antonella Clerici: “Ti sono grato, hai accelerato la mia carriera”

Andrea Mainardi ha affiancato Antonella Clerici nella puntata di È sempre mezzogiorno trasmessa lunedì 12 ottobre. Oggi è l’anniversario di matrimonio del cuoco e di Anna Tripoli. Nonostante la speciale ricorrenza, ha deciso di raggiungere l’amica e testimone di nozze Antonella Clerici, che lo ha ringraziato.

Andrea Mainardi è andato a trovare Antonella Clerici nel corso della puntata di È sempre mezzogiorno trasmessa lunedì 12 ottobre. Il cuoco è una vecchia conoscenza della conduttrice. A partire dal 2012, infatti, è stato ospite fisso del programma La prova del cuoco nelle vesti di cuoco e di giurato. Ricordiamo che il programma è stato condotto proprio dalla Clerici dal 2000 al 2008 e dal 2010 al 2018.



Vedendolo arrivare munito di cestino, Antonellina ha ironizzato: “Bentornato a casa. Con il cestino, mi sembri Cappuccetto Rosso”. Mainardi le ha espresso la sua gratitudine: “Io con te uso sempre la parola ‘riconoscenza’, grazie Antonella. Hai accelerato di almeno dieci anni la mia carriera”. La conduttrice ha replicato: “Il talento è talento”.

Andrea Mainardi ha svelato che questo “ritorno a casa” è avvenuto in un giorno speciale per lui: “Oggi è perfetto perché è il mio anniversario di nozze”. Il cuoco ed ex concorrente del Grande Fratello, infatti, ha sposato la compagna Anna Tripoli il 12 ottobre del 2012. Le nozze sono arrivate dopo quattro anni di fidanzamento. Prima dell’attuale moglie, ricordiamo che Andrea Mainardi è stato fidanzato con la showgirl Laura Forgia e con la conduttrice Federica Torti. Il cuoco ha una figlia, Michelle.

Antonella Clerici ha avuto un ruolo cruciale nel giorno del matrimonio di Andrea Mainardi. La conduttrice, infatti, ha onorato la loro lunga amicizia facendogli da testimone di nozze: “Ti devo ringraziare. Oggi, un anno fa, si sposava Andrea e io ero la sua testimone. È il suo anniversario ma è venuto qui”. Andrea è apparso lusingato per l’invito e imbarazzato: “Sei sempre la numero uno a mettermi in imbarazzo”. Antonella Clerici ha aggiunto: “Lei è bellissima”, pronta la risposta di Mainardi: “Vuoi dire che io sono un cesso? Appena finiamo qui, stacco e porto Anna a fare una cenetta. Secondo me le donne non vanno portate su un piatto d’argento, ma su un piatto d’oro”.

Ma cosa ha preparato Andrea Mainardi? Antonella Clerici ha fatto sapere che il cuoco le aveva preannunciato una ricetta squisita: “Gli ho detto ‘Cosa fai domani Andrea?’. Mi ha promesso una cosa titanica”. Andrea Mainardi ha spiegato: “Chiamiamolo rustico titanico, talmente grande che non entra neanche nel forno”. Poi, ha preparato un gustoso rustico con patate, porri, gorgonzola, mascarpone, pancetta affumicata, noci e pasta sfoglia.

