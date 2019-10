Canale 5, oggi torna “Verissimo”: tra gli ospiti Gianni Morandi, Claudio Bisio e Lorella Boccia

In esclusiva sabato a “Verissimo”, Silvia Toffanin intervisterà il grande Gianni Morandi, protagonista della terza stagione della fiction “L’isola di Pietro”, in onda dal 18 ottobre su Canale 5.

Risate assicurate con Claudio Bisio e Lucia Ocone che presenteranno il loro ultimo film ‘Se mi vuoi bene’, per la regia di Fausto Brizzi.

A Verissimo la storia di un cantautore dalla sensibilità speciale Simone Cristicchi e dell’ex rugbista dal cuore tenero Martin Castrogiovanni.

E ancora, per la prima volta insieme in tv per un’intervista di coppia: Francesca Barra e Claudio Santamaria. Molto affiatati nella vita, ora la giornalista e l’attore hanno dato alle stampe un romanzo scritto a quattro mani.

A pochi giorni dalla terribile aggressione subita da lei e dal marito Niccolò Presta, a Verissimo la ballerina e conduttrice Lorella Boccia racconterà per la prima volta la dinamica della rapina e di cosa abbia provato in quei momenti.

Infine, è stata una delle cantanti più amate dell’ultima edizione di ‘Amici’ e sabato a Verissimo Giordana Angi parlerà della sua vita del suo nuovo album.