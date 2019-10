Morgan litiga con un paparazzo a Milano: entrambi denunciati

Il fotografo lo ha sorpreso con una donna in centro: il cantante lo avrebbe strattonato dopo una presunta tentata estorsione

I guai per Morgan non finiscono mai. Il cantante è stato infatti denunciato dalla polizia dopo una lite con un paparazzo in una delle vie della movida milanese. Il fotografo lo ha sorpreso con una donna nel centralissimo corso Garibaldi. Secondo quanto riferito dagli agenti l’artista avrebbe strattonato l’uomo strappandogli la camicia. E’ accusato di “esercizio arbitrario delle proprie ragioni”.

La donna che era in compagnia di Marco Castoldi (vero nome del cantante) ha riferito alla polizia che il fotografo dopo la lite le ha detto che in realtà avrebbe voluto vendere le foto a Morgan stesso per evitare che uscissero sui giornali, dai quali avrebbe ricavato, a suo dire, 15 mila euro.

Per questo motivo il paparazzo è stato denunciato per tentata estorsione.

