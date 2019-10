LA5, oggi parte “PINK – La forza delle donne”

Da oggi, in day-time, LA5 propone otto appuntamenti con il programma VideoNews – realizzato in collaborazione con Fondazione Umberto Veronesi – «PINK – La forza delle donne».



Ogni puntata è introdotta e commentata da una giornalista Mediaset: Cesara Buonamici, Domitilla Savignoni, Costanza Calabrese (per il TG5), Viviana Guglielmi (TGCOM24), Manuela Boselli (TG4), Alessandra Viero (VideoNews) Monica Gasparini (Studio Aperto), Giorgia Rossi (SportMediaset).



«PINK – La forza delle donne» racconta la storia di nove donne che, dopo aver superato un tumore al seno, si sono rimesse in gioco allenandosi e correndo la mezza Maratona di Madrid.



Nove storie di guarigione, di rinascita, di resilienza e di amicizia, in cui l’esperienza comune della malattia diventa il punto di partenza per la costruzione di una nuova vita.



Le Pink Runners sono selezionate da Fondazione Umberto Veronesi e inserite nel progetto «Pink is Good» che, dal 2014, porta team di donne che hanno affrontato un tumore a correre maratone e mezze maratone internazionali.



Oltre a correre, le Pink Runners sono ambasciatrici della prevenzione e della ricerca, si impegnano in prima persona a raccogliere fondi da destinare alla ricerca, oltre a testimoniare con la propria storia personale che dopo un tumore, non solo è possibile tornare come prima, ma anche di riuscire a compiere imprese che non si credevano possibili. Come correre una maratona.



«PINK – La forza delle donne» viene riproposto in seconda serata, ogni sabato, dal 12 ottobre.