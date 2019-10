Canale 5, domani tornano le “Storie di Melaverde” con Edoardo Raspelli

Su Canale 5, domani alle 11.20 , Edoardo Raspelli raggiungerà la Valle Camonica e aprirà il mitico spazio delle Storie di Melaverde accanto ad un esemplare di castagno di oltre 250 anni. Questi alberi centenari, detti patriarchi, sono la testimonianza vivente che per secoli la castagna è stata sempre presente sulle nostre montagne garantendo la sopravvivenza a generazioni di famiglie contadine. Con il passare degli anni ,a causa dello spopolamento della montagna, gran parte degli storici castagneti sono stati abbandonati e le castagne hanno continuato a cadere di stagione in stagione incolte. Oggi però qualcosa sta cambiando grazie ad un progetto che ha riunito gli storici coltivatori dell’intera valle in un consorzio con sede a Paspardo con l’obiettivo comune di dare nuova vita al frutto che un tempo era il pane dei poveri. Ma com’è possibile raggiungere questo obiettivo? Un detto dice: “L’unione fa la forza” ed ecco la soluzione. Tornare a prendersi cura dei castagneti con interventi di mantenimento e salvaguardia, unire le forze e conferire tutti i raccolti in un unico centro dove le castagne vengono essiccate e trasformate in farina poi utilizzata per realizzare prodotti da forno in un laboratorio di proprietà della cooperativa stessa e molto altro. Faremo un passo nella storia, vedremo la coltivazione di oggi e scopriremo il futuro della castagna che ,come un tempo. sta tornando ad essere la regina del bosco!