Sorrentino, mia Roma morente in un corto

Premio Oscar firma Piccole avventure romane per Rinascente

Un’idea “nata due anni fa, quando qui era ancora un cantiere. All’inizio pensavo di mettere in scena una Roma notturna più scoppiettante, invece quella che racconto è una città morente”. Parola di Paolo Sorrentino, che firma il corto Piccole avventure romane, realizzato in occasione del primo anno di vita di Rinascente su Via del Tritone. Il corto, che dal 12 ottobre è disponibile online in una sezione ad hoc del sito del department store, parte da un servizio di moda notturno sullo sfondo del Colosseo che ha per protagonisti un modello (Malcolm Lindberg) e una modella (l’italiana Michela Begal) in biancheria intima. Il fotografo (Francesco Acquaroli) si allontana un attimo e viene ‘catturato’ dal fascino di una prostituta (Lidia Vitale). I due ragazzi, lasciati soli, iniziano insieme una passeggiata per il centro della Capitale, fino al palazzo di Via del Tritone, dove l’alba, sulla terrazza, gli riserverà una sorpresa. “E’ un po’ più di uno spot e un po’ meno di un film” dice il regista.

