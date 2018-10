Gf Vip, scoppia la prima lite fra Monte e la Salemi

Nonostante la grande complicità che si è creata tra Francesco Monte e Giulia Salemi, i due concorrenti del Grande Fratello Vip hanno dovuto affrontare i primi scontri: nella casa più spiata d’Italia, i ragazzi hanno prima litigato e poi ritrovato la pace

Primi problemi in paradiso: Francesco Monte e Giulia Salemi hanno dovuto affrontare le prime incomprensioni all’interno della casa del Grande Fratello Vip.Il motivo della lite tra i due è abbastanza futile, ma ciò ha fatto notare ai ragazzi che hanno modi diversi di affrontare la vita, sebbene ciò non abbia impedito ad entrambi di ritrovare la pace e andare avanti. Durante la notte scorsa, Giulia e Francesco si sono sarebbero scambiati un bacio: il momento di intimità non è stato visto dagli altri coinquilini e non ci sono video che mostrano il fatto, ma secondo quanto ha riportato la Salemi, i compagni d’avventura hanno sentito qualche ‘rumore’ che lascia poco spazio ai dubbi.

Francesco, però, non ha apprezzato il fatto che la giovane influencer non voglia mantenere la privacy -sempre che di privacy si possa parlare all’interno della casa più spiata d’Italia-, con gli altri concorrenti del reality.”Che ci sentono e non ne parliamo possono immaginare quello che vogliono. Però restano cose nostre”, ha detto Monte quando Giulia ha confessato di sentire il bisogno di condividere ciò che di bello le accade con chi reputa amico. L’ex tronista di Uomini e Donne ha poi aggiunto, in maniera stizzita”Se volevi farmi infastidire ci sei riuscita. Permetti che ci sono cose che vorrei tenermi per me? Se ragioni così non andiamo d’accordo per niente. Ma proprio per niente”.

L’argomento della discussione è di certo di poco conto, ma tanto è bastato per far raffreddare, in maniera momentanea i due ragazzi. Infatti, la Salemi ha difeso la sua posizione in modo deciso “Non ho detto niente, non è che abbiamo parlato. Un semplice sorridere barra annuire. Però che ansia. A me piace vivere le cose in modo sereno e positivo. Però se devi stare così fa niente dai. Mi devi far sentire in colpa, io ho un approccio positivo alla vita”. A questo punto, i giovani hanno però deciso di mettere da parte le incomprensioni per tornare a farsi le coccole. In ogni casi, però, tra Francesco e Giulia le difficoltà di comprensione non mancano.

Sul profilo social del Grande Fratello è apparso un video in cui la coppia discute davanti agli altri inquilini della casa in giardino: Giulia accusa Monte di essere ‘pesante’ per alcune affermazioni sul modo di intendere la vita. La coppia riuscirà a superare le difficoltà legate alla conoscenza o si allontanerà in maniera definitiva? I telespettatori del reality, di certo, avranno molti eventi da commentare.

Francesca Ajello, il Giornale