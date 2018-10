Eva Grimaldi a Vieni da me: “Imma Battaglia? All’inizio non sapevo chi fosse, ora stiamo insieme da otto anni”

Quella di Eva Grimaldi è stata una vita intensa sia dal punto di vista professionale che privato. Sin da giovanissima ha sognato di diventare attrice e, film dopo film, fotografia dopo fotografia, la Grimaldi è riuscita a diventare il sogno sexy di tutti gli uomini italiani. Tanti gli amori accostati ad Eva tra i quali spicca quello con Gabriel Garko, una coppia che ha fatto sognare tutti. Oggi, Eva Grimaldi è una donna decisa e sicura di sé che non ha paura di mettersi in discussione. Proprio Eva apre i cassetti della sua vita insieme a Caterina Balivo nell’ultima puntata della settimana di Vieni da me. Il primo cassetto è dedicato all’infanzia. Cresciuta in una famiglia molto unita, la Grimaldi ha dovuto lavorare per poter realizzare i suoi sogni. Sin da adolescente sognava di fare l’attrice e così amava farsi fotografare sotto la supervisione del fratello maggiore. La sua bellezza esplosiva viene notata da tantissimi registi diventando così una vera icona sexy “Un ruolo in cui non mi riconoscevo, ma che accettavo perché non avendo santi in paradiso se non la propria famiglia, dovevo comunque lavorare”, spiega Eva. Si passa alla sfera sentimentale. Un capitolo a parte è dedicato a Gabriel Garko: “ci siamo messi insieme quando lui era un ragazzino, veniva dalla campagna e mi sono rivista molto in lui. Era bellino, ma c’era da sistemarlo un pochino e così ci allenavamo molto insieme. Oggi siamo molto amici”.Nella vita di eva Grimaldi c’è stata anche una storia con Sean Penn, ma il grande amore di Eva Grimaldi si chiama Imma Battaglia. Accanto alla compagna, l’attrice ha ritrovato la serenità e la fiducia nell’amore dopo la fine del matrimonio con Fabrizio Ambroso. Un rapporto che è cresciuto anno dopo anno al punto che Eva ha annunciato il suo fidanzamento con Imma Battaglia durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi. “Io andai al Gay Village perché volevo incontrare questa Imma Battaglia. Non sapevo chi fosse, avevo tanto dolore dentro e quando la incontrai piansi tra le sue braccia. Davanti alle patatine fritte ci siamo così raccontate le nostre vite ed ora stiamo insieme da otto mesi”, racconta Eva Grimaldi che non trattiene le lacrime di fronte ad una fotografia dei genitori: “non mi fate piangere. Cambiamo argomento perché è troppo presto. Ho avuto, comunque, due genitori bellissimi”, conclude Eva Grimaldi.

