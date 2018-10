Eugenia di York, alle nozze reali tanti invitati vip: guarda

La nipote della regina dice sì a Jack Brooksbank

Le seconde nozze reali dell’anno a Windsor Castle, addobbato in perfetto mood autunnale con il foliage. Tra i primi ad arrivare le top Naomi Campbell, Kate Moss e Liv Tyler. Poi Beatrice, la sorella della sposa, e mamma Sarah Ferguson. Tra le damigelle Charlotte, figlia di William e Kate, impeccabile in color ciclamino. Abbottonata Meghan Markle in blu. Senza velo e con tiara in testa la sposa, Eugenia di York, nipote della regina, dice sì al suo Jack Brooksbank. Il vento gioca brutti scherzi al corteo di paggetti e damigelle. La ragazza in blu che accompagna i bambini, complice una folata violenta, resta quasi in mutande. E non riesce nemmeno ad evitare la caduta di un paggetto sulle scale. E che dire delle facce buffe di George durante la celebrazione? Ecco chi sono i bimbi scelti per il royal wedding: Charlotte, 3 anni, figlia di William e Kate; Savannah e Isla, 7 e 6, figlie del cugino Peter Phillips e Autumn Phillips; Mia Tindall, 4, figlia di Zara e Mike Tindall; Maud Windsor, 5, e Theodora Williams, 6 anni, figlia di Robbie Williams al quale Eugenie è molto legata. Con le sei damigelle, anche due paggetti: George, 5, l’erede al trono dopo papà William. E Louis de Givenchy, 6.

TGCOM24