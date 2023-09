Rai: oggi la conferenza stampa per presentare il nuovo palinsesto radio

Attesa per oggi martedì 12 settembre, alle ore 11:30, presso la Sala A di Via Asiago, 10 a Roma, la conferenza stampa per la Presentazione dell’Offerta Radio 2023/2024.

Interverranno, tra gli altri, la presidente della Rai Marinella Soldi, l’amministratore delegato Roberto Sergio, il vice direttore Radio Rai Flavio Mucciante, il direttore di Radio 1 e Rai GR Francesco Pionati, la direttrice Radio Simona Sala, il direttore di Radio 3 Andrea Montanari, la direttrice di Isoradio Alessandra Ferraro e il direttore di Radio Digital e Podcast Marco Lanzarone.

Al termine della presentazione verrà consegnato il Premio Rai Radio 2023 a Rosario Fiorello.