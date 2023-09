Jovanotti, dopo l’incidente in bici e l’operazione ha una gamba più corta dell’altra

“Adesso ho una gamba più corta dell’altra“. In un’intervista rilasciata a Non è un paese per giovani su Radio 2, Jovanotti ha rivelato la conseguenza inaspettata dell’operazione subita a Santo Domingo dopo l’incidente estivo in bicicletta che gli ha causato la frattura di un femore e della clavicola. “Ho fatto davvero una caduta da bischero. Mi sono fatto malissimo, il piede era al contrario, mi è esploso il femore” ha ricordato il cantante. Dopo l’operazione e la convalescenza in Repubblica Dominicana a causa dei rischi per la salute nel mese di agosto Jovanotti ha fatto rientro in Italia e ha iniziato un percorso di fisioterapia a Forlì, dove ha ricevuto anche la visita di Gianni Morandi. “Ci vorrà un po’ di tempo per rimettermi in piedi. Mi hanno detto che ci vorranno altri 4-5 mesi di stampelle. Purtroppo, però, non è che l’operazione l’abbiano fatta proprio bene. Il femore si sono dimenticati di riallinearlo.”

L’ottimismo di Jovanotti

“Se ripenso all’incidente, una macchina avrebbe potuto investirmi, poteva andare peggio”, ha proseguito il cantante, che sottolinea di non essere l’unico personaggio noto con una gamba più corta dell’altra. Condivideva infatti la stessa caratteristica il campione di ciclismo Marco Pantani, che aveva una gamba di due centimetri più corta a causa di un incidente e che nonostante ciò aveva vinto nella stessa estate il Tour de France e il Giro d’Italia.

Concerti in pausa

In attesa della piena guarigione, Jovanotti ha messo in dubbio la fattibilità del tour PalaJova 2024: “Penso che per le date annunciate non ce la faremo, ma dobbiamo ancora decidere”, almeno finché la lastra attesa all’inizio di ottobre non indicherà la giusta direzione. Nel frattempo, “suono da seduto, un po’ come fa il mio amico Ben Harper, ma ai concerti no, la musica per me è movimento”.